نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسئلة الشائعة لمستفيدي دعم سكني والرد عليها في المقال التالي
تجيب منصة سكني على جميع الأسئلة الشائعة لمستخدمي منصة سكني من مستفيدي دعم سكني، كما تشير إلى الهدف من البرنامج، وهو العمل على تقديم الحلول السكنية التي تساهم في تطوير نمط الحياة للمواطنين، وذلك من أجل العمل على بناء مجتمع راقي يوفر لهم العديد من السبل اللازمة لامتلك الأفراد للمسكن، وذلك بعد أن يتم التحقق من حالة استحقاق المواطن للحصول على دعم سكني، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم.
كيف يمكن الحصول على الدعم السكني؟
يمكن لمن يرغب في الاستفادة من دعم سكني والحصول عليه، القيام بالتسجيل الإلكتروني في المنصة إما من خلال تطبيق سكني، أو من خلال منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري، وفي حالة ظهرت للمستفيد مستحق في خانة حالة الاستحقاق، فإنه يمكن للمتقدم في ذلك الوقت الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.
ما هي المنتجات المتاحة للمستفيد؟
- منتج الوحدات الجاهزة (السوق).
- منتج الوحدات الجاهزة من الوزارة.
- وحدات تحت الإنشاء.
ما المقصود بمنتج شراء الوحدات الجاهزة من السوق؟
يتيح هذا المنتج للشخص المستفيد إمكانية اختيار وحدة سكنية جاهزة من السوق سواء كانت هذه الوحدة شقة أو فلة أو شقة دبلكس. وبعد أن يتم تسجيل الوحدة بالمستشار واتخاذ موافقة الممول على الوحدة التي وقع عليها الاختيار، يتم شراء الوحدة مع تقديم الدعم من قبل الوزارة على أرباح أول 500 ألف من القرض، وذلك بنسبة معينة، على أن يكون مسطح بناء الوحد يبلغ أكثر من 125 متر مربع.
ما المقصود بمنتج الوحدات الجاهزة من الوزارة؟
يعني منتج الوحدات الجاهزة من الوزارة أنه يمكن للمستفيد المستحق للدعم اختيار فلة جاهزة من الوزارة، تسجيلها بالمستشار وظهور التوصيات ومن ثم يتم حجزها من خلال منصة سكني، وشرائها من قبل الممول، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم على أرباح أول 500 ألف من القرض بنسبة معينة.
الأسئلة الشائعة لمستفيدي دعم سكني
- هل يحق للمتقدم للحصول على الدعم اختيار أكثر من منتج أثناء فترة التقديم؟ وجاء الرد على هذا التساؤل كالتالي وهو أنه يحق للمتقدم اختيار منتج واحد فقط خلال فترة التقديم، لكن باستثناء منتج الأرض حيث بإمكان المتقدم أخذ التمويل المدعوم عليها.
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