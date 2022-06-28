تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وكفيل وبدون اشتراط موافقة جهة العمل مقدم من إمكان الراجحي عبارة عن تمويل مُصغر لتلبية احتياجات العملاء المالية. من الممكن أن تقدم عليه بسهولة وسرعة عبر تطبيق إمكان الراجحي على هاتفك، وسوف تأتي لك الموافقة الفورية على الطلب بشروط وإجراءات سهلة للغاية بدون كفيل ولا تحويل راتب. كما أن التمويل متاح لك إذا كنت عامل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو شبه الحكومي.

تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب

تقدم شركة إمكان الراجحي تمويلها بالمزايا الآتية لتلبية كل احتياجات العملاء على النحو الآتي:

بدون اشتراط موافقة جهة العمل.

بدون كفيل.

بدون تحويل راتب.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط التمويل المصغر إمكان الراجحي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي.

الحد الأدنى للراتب 4000 ريال.

أن يكون عمرك ما بين 25 عام حتى 60 عام.

أن تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر ستة أشهر.

أن تمتلك سجل ائتماني جيد.

طريقة طلب تمويل إمكان

قم بتثبيت تطبيق إمكان على هاتفك الجوال.

سجل بالتطبيق ثم أبدأ بتسجيل بياناتك ورفع المستندات المطلوبة.

بعد ما تحصل على الموافقة الفورية تستطيع التحكم بمبلغ التمويل وطريقة السداد المناسبة لوضعك المالي.

ثم حدد طريقة السداد ووقع العقد إلكترونيًا.

كيفية التواصل مع إمكان الراجحي

أتاحت إمكان الراجحي للتمويل وهي شركة مملوكة بالكامل لمصرف الراجحي، وجميع المنتجات والمعاملات تخضع لرقابة الهيئة الشرعية للمصرف، التي تضم عددًا من الشيوخ الخبراء في المعاملات الشرعية. طرقًا كثيرًا لتواصل معها ومنها:

التواصل عبر الموقع الإلكتروني.

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم العملاء: 8001240251.

رقم خدمة المبيعات: 920011038، والبريد الإلكتروني [email protected]، وساعات العمل من 8:00 صباحاً حتى 12:00 صباحاً.

الرمز البريدي: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – اﻟﺮﻳﺎض – 14213 – 3203.

العنوان الرئيس: الرياض – اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲ – ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎن – رقم المبنى 6285.

خدمة العملاء متاحة 24 ساعة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وكفيل وبدون اشتراط موافقة جهة العمل. وقدمنا مزايا تمويل إمكان الراجحي المصغر، وطريقة طلب التمويل، وشروط الحصول على التمويل للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي.