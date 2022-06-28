الراجحي أعمال تسجيل دخول للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الراجحي أعمال تسجيل دخول، حيث يرغب العديد من المستخدمين إلى الدخول اليومي للحساب الشخصي الخاص بهم في منصة الراجحي أعمال، حيث يوفر حساب الأعمال العديد من الخدمات المصرفية المتعددة التي تتعلق بتسيير الأعمال سواء كان ذلك في المؤسسة أو الشركة أو جهة العمل المرتبط بها المستفيد، نظراً لأن الخدمات المصرفية من أهم الخدمات تحتاج إلى استعلام يومي من جانب أصحاب الأعمال، ويوفر الحساب هذه الخدمات بما يعمل علي توفير العديد من الوقت والجهد في إنهاء المعاملات التجارية المتعددة أو المعاملات الصناعية والاستثمارية بشكل مباشر وسريع، وهو ما يعمل علي دعم القطاع الاستثماري بالمملكة وتحسين وزيادة قيمة السوق بالمملكة، وسوف نوفر لكم رابط الراجحي أعمال تسجيل دخول.

الراجحي أعمال تسجيل دخول

يستطيع أي عميل أن يقوم بتسجيل الدخول لحساب الأعمال الخاص به عبر مصرف الراجحي عن طريق خدمة المباشر المقدمة للشركات لجميع أصحاب الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، وتمنح الخدمة الدخول للحساب أيضاً لكل من صاحب المنشأة أو العمل، وذلك بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مصرف الراجحي من خلال الرابط التالي: الراجحي أعمال.

يجب أن يتم إدخال رقم العميل في المكان المخصص لذلك.

تطلب المنصة كتابة اسم المستخدم في المكان المحدد له.

ثم إدخال كلمة المرور حيث تكون كلمة المرور عند المرة الأولى هي آخر 6 أرقام من رقم الهوية الوطنية أو من الرقم الخاصة بالإقامة).

ثم الضغط على تبويب الدخول.

ما هي خدمات الراجحي أعمال

توفر منصة الراجحي أعمال خدمات عدة يحصل عليها جميع المستفيدين منها، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي: