ابشر تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا absher.sa شروط التجديد في الأحوال المدنية 1443

أبشر تجديد الهوية الوطنية هي أحد الخدمات التي توفرها منصة ابشر، بحيث يتمكن المواطنين من تجديد الهوية إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، كما توفر هذه الخدمة إمكانية توصيل بطاقة الهوية بعد التجديد عبر البريد السعودي سبل، كل ذلك من خلال بعض الخطوات على حساب المسجل في أبشر، وقد جاءت هذه الخدمة امتداداً لجهود وزارة الداخلية في توفير وقت ومجهود المواطنين، بالإضافة إلى السعي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتحول نحو الرقمية والقضاء على المعاملات التقليدية الورقية، ولكن يجب العلم أن هناك شروط تجديد الهوية الوطنية 1443، سنتعرف عليها سويًا فيما يلي.

ابشر تجديد الهوية الوطنية

تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر إلكترونيًا من الخدمات الرقمية التي ضمنتها وزارة الداخلية عبر منصة ابشر، وتكون بالطريقة الآتية:

افتح رابط منصة أبشر لتجديد الهوية. اختر أبشر أفراد ثم انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول. اكتب بيانات الحساب المفعل في أبشر. اضغط على تسجيل الدخول، ثم اتجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. اختر خدماتي ثم خدمات الأحوال المدنية. ابحث في القائمة الفرعية عن تجديد الهوية الوطنية. ارفع الصورة الشخصية بالتعليمات المطلوبة. حدد بيانات العنوان الوطني. سداد رسوم تجديد الهوية الوطنية.

شروط تجديد الهوية الوطنية 1443

شددت الأحوال المدنية على ضرورة مراعاة بعض الشروط عند القدوم على تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا، نذكر منها:

ينبغي أن يكون المدة المتبقية على انتهاء صلاحية الهوية الوطنية 180 يوم أو أقل.

يجب تطابق الصورة مع الاشتراطات الفنية المحددة على الموقع.

سداد الغرامات المالية أولًا قبل تجديد الهوية الوطنية.

تحديد العنوان الوطني في البريد السعودي.

يستفيد من الخدمة كل مواطن ومواطنة سعودية.

رسوم تجديد الهوية الوطنية

اشترطت الأحوال المدنية عند تجديد الهوية الوطنية عبر ابشر ضرورة سداد رسوم الغرامات المقررة على المواطن عن طلب بدل فاقد لبطاقة الهوية، كذلك سداد رسوم توصيل البطاقة بعد التجديد عن طريق خدمات البريد السعودي سبل، أما عن رسوم تنفيذ الخدمة فهي مجانية عبر منصة أبشر، بالطريقة التي تم توضيحها أعلى، وهذا لا يتطلب من المستخدم إلا بضع دقائق لتنفيذ الخدمة بشكل إلكتروني، ويجب الحرص على التنفيذ في المواعيد المقررة تجنبًا للغرامات وتعطل المصالح.