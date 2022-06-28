نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طباعة صك حكم من ناجز 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية طباعة صك حكم من ناجز على محرك البحث “جوجل”، وتُعد بوابة ناجز أحد أبرز المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل السعودية لتقديم كافة الخدمات العدلية إلى الجمهور السعودي بطريقة إلكترونية بسيطة في ظل خطة المملكة للإعتماد على الرقمنة في الآونة الأخيرة طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة والتي يبحث عنها الآلاف من المواطنين خدمة طباعة الصكوك الإلكترونية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة طباعة صك حكم عبر ناجز كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تحديث الصك الإلكتروني، فإلى نص المقال.

طباعة صك حكم من ناجز

وفرت بوابة ناجز الإلكترونية الكثير من الوقت والجهد الذي كان يُبذل في السابق في الإجراءات الورقية والروتينية، فقد أتاحت المنصة خدمات كثيرة بشكل إلكتروني لا يتطلب الأمر منك سوى عدة دقائق على الموقع لإجراء الخدمة المرادة، ونوضح لكم الآن كيفية طباعة صك الحكم من خلال الموقع الرسمي لبوابة ناجز، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز الإلكترونية .

. ثانياً ابحث عن تبويب الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية واضغط عليه.

ثالثاً اضغط على خيار “المحاكم” من القائمة.

رابعاً قم بالدخول إلى صك الحكم الإلكتروني.

خامساً انقر على عرض صورة الصك.

سادساً قم بالنقر على طباعة الصك.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لطباعة الصك إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى المحاكمد

بوابة ناجز

صرحت وزارة العدل السعودية بإمكانية الحصول على الصكوك الإلكتروني في جميع المحاكم بهدف التسهيل على المواطن وتوفير وقته وجهده، ومن الجدير بالذكر أن الصك تتم المصادقة عليه من جانب رئيس الدائرة ثم تُسلم صورة الحكم إلكترونياً من خلال رسالة على الجوال بدلاً من الإجراءات الروتينية، ويتم هذا بدون حضور أطراف القضية إلى المحكمة.

وفي نهاية مقالنا وبعد أن كتبنا لكم عن كافة الخطوات اللازمة لإجراء طباعة الصكوك عبر بوابة ناجز يُمكنكم الآن التواصل معنا عبر التعليقات والإستفسار عن أي شىء، فقط اترك سؤالك بالأسفل وسنقوم بالرد علبه فوراً