موعد أجازة عيد الأضحى 1443 في البنوك والمصارف داخل مدن السعودية

مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 1443 ومع تبقي أيام قليلة على تلك الأيام المباركة، يتساءل الكثيرين عن موعد أجازة عيد الأضحى للبنوك في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وذلك سواء للعاملين في تلك المصارف والراغبين في أخذ قسط من الراحة، أو في ما يخص المواطنين الراغبين في معرفة متى سوف تتوقف البنوك عن العمل وذلك حتى يقوموا بكافة المعاملات قبل ذلك الموعد، سواء بإيداع الأموال أو إجراءات القروض أو غيرها، وذلك حيث لن يستطيعوا القيام بتلك الإجراءات أثناء العطلة التي يحصل عليها جميع العاملين في البنوك المختلفة، حيث يرغب الجميع في الحصول على راحة من العمل في عيد الأضحى والذي دائما ما يشهد التجمعات العائلية والخروج إلى المتنزهات للاحتفال به.

متى أجازة عيد الأضحى للبنوك 1443

وبعد الكثير مت التساؤلات من جانب المواطنين قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن موعد بداية العطلة الخاصة بالعاملين في البنوك المختلفة، وسوف تكون في يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 بالتقويم الهجري، والموافق 6 يوليو 2022 بالتقويم الميلادي، ومن المقرر أن يحصل العاملين بالبنوك على عطلة لمدة أسبوع، حتى تستأنف المصارف العمل من جديد في يوم السبت الموافق 14 ذي الحجة 1443 بالتقويم الهجري، والموافق 13 يوليو 2022 بالتقويم الميلادي، وذلك يطبق على البنوك بصفة عامة، ولكن هناك عدد من البنوك التي يكون لها نظام خاص بها، وخاصة البنوك التي تكون في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

بنوك لن تحصل على عطلة عيد الأضحى 1443

كما تم الإعلان عن بعض البنوك التي لن تحصل على تلك العطلة التي قمنا بالإعلان عنها، وتلك البنوك تكون المتواجدة في الأماكن المزدحمة بالسكان، والبنوك التي تقع في أماكن تواجد الحجاج مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك من أجل توفير الخدمة لكافة الحجاج من مختلف أنحاء العالم، كما تم الإعلان بأن المصارف المتواجدة على الحدود السعودية لن يتم منحها العطلة أيضاً، أما باقي المصارف المتواجدة في المدن الأخرى سوف يشملها القرار ويحصلون على العطلة الخاصة بهم والمقدرة بثمانية أيام، حتى يستطيعوا أخذ قسط من الراحة وخاصة في أيام العيد.