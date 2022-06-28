نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب الضمان المطور بعد التحقق من الأيبان 1443 وفقًا لأخر قرارات الموارد البشرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن الضمان المطور من صور الدعم الهام المعروفة بالمملكة السعودية، والتي يبحث عنها كافة المستفيدين من الضمان، ولقد أعلنت وزارة الموارد عن البدء لاستقبال طلبات التسجيل بالضمان المطور، ووضحت موعد إغلاق باب التسجيل بالضمان للمنتقلين من المنصة القديمة للجديدة، ولابد أن يكون الشخص متوفر به كافة الشروط اللازمة لذلك، وعبر هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور.
موعد نزول راتب الضمان المطور بعد التحقق من الأيبان
أقرت نزول الاستحقاق بعد التحقق من الايبان في الشهر التالي للتحقق، وأبانت وزارة الموارد أنها قد حددت ميعاد لصرف الرواتب للمستفيدين من الضمان المطور، ولقد أعلنت الوزارة بأن الميعاد الخاص بنزول المعاش سيكون 30 يونيو الذي يوافق واحد ذو الحجة، حيث يصرف معاش الضمان باليوم الأول من الشهر الميلادي، ولكنه سيصادف يوم الجمعة وبالتالي سيتم تقديمه ليوم الخميس، حيث أن هناك قانون ثابت في حال مصادفة ميعاد الصرف ليوم من أيام العطلة يقدم يوماً أو حتى يؤخر طبقاً ليوم العطلة، فيوم الجمعة يؤدي لتقديم الصرف للراتب، ويوم السبت يؤدي إلى تأخير صرف الراتب.
موعد نزول راتب الضمان القديم
إن موعد نزول راتب الضمان القديم يكون للأشخاص الذين لم يتم القيام بتسجيلهم بالضمان المطور حتى هذا الوقت، ولكن موعد الصرف لن يكون متغيراً فاليوم يكون واحداً بالنسبة للضمان القديم والجديد، فالراتب يصرف لكلا المنصتين بنفس اليوم، وهو مع بداية كل شهر ميلادي وأيضاً يصرف لهم الراتب بهذا الشهر في اليوم الأخير من شهر يونيو وابتداء شهر ذي الحجة.
شروط التسجيل بالضمان المطور
وزارة الموارد وضحت الشروط اللازمة لاستحقاق الضمان القديم، ولابد أن تكون هذه الشروط متوفرة بالشخص حتى يستطيع التسجيل والحصول على الراتب، وإليكم الشروط وهي كالآتي:
- أولاً تواجد الجنسية السعودية والإقامة بداخلها دائماً.
- تستحق الزوجة الغير سعودية من المواطن السعودي هذا الدعم ومعها الأرامل والأيتام وكذلك المطلقات دون أن يتم النظر للشرط الخاص بالجنسية.
- ألا يكون الدخل الشهري أكثر من 1100 ريال.
- عدم إقامة المتقدم بأي دور إيواء أو علاج تابعة للسعودية.
- أن يلتزم الشخص بكافة ضوابط الصحة والتعليم للأبناء والمعلن عنها من قبل الهيئة.
- على الموظف أن يطبق القوانين التابعة للائحة بالامتلاك والثروات أي لا يكون لديه أصول قيمتها عالية.
- عدم امتلاك الأسرة لأي سيارات تكون خاصة أو حتى منشآت قيمتها مرتفعة.
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