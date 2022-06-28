نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية و كم رسوم تغيير الاسم في الأحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية وإجراءاته بوزارة الداخلية وهو من الأمور الهامة التي تشغل العديد من المواطنين . كما أن شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية وضعت لمن لديه الرغبة في تغيير الاسم . حيث تمنع تلك الشروط العديد من حاملي بعض الأسماء من تغيير أسماءهم ويتم تقديم نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية وفقاً لما يتم طلبه من بيانات في . ذلك النموذج وفيما يخص تساؤل كم يستغرق تغيير الاسم في الأحوال المدنية . ذلك ما سنتعرف عليها عبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” بجانب . كم رسوم تغيير الاسم في الأحوال المدنية التي يتم فرضها في ذلك الشأن .

قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية بالسعودية 2022

في حالة أنه كانت هناك الرغبة لمواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقدم نموذج تبديل الاسم يتم وفقاً للشروط الآتية :-

تبديل الاسم يجب أن لا يتم وضع أي لقب من تلك الألقاب “السيد أو الأمير قبل اسم المواطن . كما يتم تبديل الاسم لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية لمرة واحدة فقط . نصت شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية مسموح للمرأة السعودية البالغة تغيير الاسم دون مراجعة ولي الأمر . كذلك بجانب من الضروري عن تبديل اسم العائلة يجب أن تكون العائلة توافق علي ذلك . تقديم سبب يجب أن يكون مقنع وقوي عند القيام بتبديل اسم الشخص . كما يتاح العودة للاسم السابق للمواطن في حالة الرغبة بذلك بعد انتهاء إجراءات الأحوال المدنية . كذلك من الضروري عند الرغبة في تقديم طلب تغيير الاسم في الأحوال المدنية يكون ذلك عبر المنصة الرسمية للوزارة . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الرسوم المقررة لتبديل الاسم .

قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية وكم رسوم تغيير الاسم

الرسوم المقررة في طلب تبديل الاسم في الأحوال المدنية تقررها الأحوال المدنية برسوم رمزية في حالة قيام المواطن . بتغيير الاسم وإجراءاته بنفسه ويمكن معرفة تفاصيل الرسوم المقرر في ذلك الشأن . بالدخول علي موقع الأحوال المدنية السعودية الرسمي والذي سيتم أرفاق الرابط الرسمي . داخل سطور مقال “موقع ثقفني” وسنتعرف بالسطور القادمة علي المستندات المطلوبة في طلب تبديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية 2022 .

المستندات المطلوب تقديمها في طلب تغيير الاسم في الأحوال المدنية

قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية يتطلب بعض المستندات التي يتم تقديمها للأحوال المدنية السعودية وهي الآتية :-

أذا كان المواطن السعودي تحت عمر 18 عاماً يجب أن يقدم ما يثبت موافقة الوالد علي تغيير الاسم . كذلك يجب علي من يرغب في تقديم نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية يحضر نموذج 203 من الأحوال المدنية . كما من الضروري أن يتم اعتماد نموذج تغيير الاسم من الجهات المعنية بذلك الشأن وهي الحي ، الشرطة . يجب تقديم صورة الهوية الوطنية الخاصة بالوالد مع صورة أيضاً عن المدنية العائلية . تقديم الوثيقة الخاصة بالزواج في حالة أن المواطن كان متزوجاً . كذلك بجانب قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية يتطلب تقديم صحيفة جنائية خاصة بالمواطن . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض كيف يتم ملء نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية .

خطوات طلب تغيير الاسم في الأحوال المدنية

يجب تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالأحوال المدنية السعودية .

. كما يتم اختيار النموذج الخاص بشأن قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية من الصحفة الرئيسية .

من الصحفة الرئيسية . كذلك يجب أن يتم ملء البيانات الخاصة بالنموذج بالكامل وبشكل صحيح .

بعد الانتهاء من ملء النموذج يتم تقديمه للموظف المختص داخل الأحوال المدنية .

تلك هي خطوات نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية ولمن يرغب في تغيير الاسم الخاص به يتم ذلك عن طريق الأحوال المدنية داخل المملكة . العربية السعودية عبر الموقع الرسمي للأحوال المدنية والمرفق الرابط الخاص به بسطور مقال “موقع ثقفني” .