نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية و كم رسوم تغيير الاسم في الأحوال المدنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية وإجراءاته بوزارة الداخلية وهو من الأمور الهامة التي تشغل العديد من المواطنين . كما أن شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية وضعت لمن لديه الرغبة في تغيير الاسم . حيث تمنع تلك الشروط العديد من حاملي بعض الأسماء من تغيير أسماءهم ويتم تقديم نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية وفقاً لما يتم طلبه من بيانات في . ذلك النموذج وفيما يخص تساؤل كم يستغرق تغيير الاسم في الأحوال المدنية . ذلك ما سنتعرف عليها عبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” بجانب . كم رسوم تغيير الاسم في الأحوال المدنية التي يتم فرضها في ذلك الشأن .
قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية بالسعودية 2022
في حالة أنه كانت هناك الرغبة لمواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقدم نموذج تبديل الاسم يتم وفقاً للشروط الآتية :-
- تبديل الاسم يجب أن لا يتم وضع أي لقب من تلك الألقاب “السيد أو الأمير قبل اسم المواطن .
- كما يتم تبديل الاسم لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية لمرة واحدة فقط .
- نصت شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية مسموح للمرأة السعودية البالغة تغيير الاسم دون مراجعة ولي الأمر .
- كذلك بجانب من الضروري عن تبديل اسم العائلة يجب أن تكون العائلة توافق علي ذلك .
- تقديم سبب يجب أن يكون مقنع وقوي عند القيام بتبديل اسم الشخص .
- كما يتاح العودة للاسم السابق للمواطن في حالة الرغبة بذلك بعد انتهاء إجراءات الأحوال المدنية .
- كذلك من الضروري عند الرغبة في تقديم طلب تغيير الاسم في الأحوال المدنية يكون ذلك عبر المنصة الرسمية للوزارة .
- وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الرسوم المقررة لتبديل الاسم .
قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية وكم رسوم تغيير الاسم
الرسوم المقررة في طلب تبديل الاسم في الأحوال المدنية تقررها الأحوال المدنية برسوم رمزية في حالة قيام المواطن . بتغيير الاسم وإجراءاته بنفسه ويمكن معرفة تفاصيل الرسوم المقرر في ذلك الشأن . بالدخول علي موقع الأحوال المدنية السعودية الرسمي والذي سيتم أرفاق الرابط الرسمي . داخل سطور مقال “موقع ثقفني” وسنتعرف بالسطور القادمة علي المستندات المطلوبة في طلب تبديل الاسم في الأحوال المدنية السعودية 2022 .
المستندات المطلوب تقديمها في طلب تغيير الاسم في الأحوال المدنية
قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية يتطلب بعض المستندات التي يتم تقديمها للأحوال المدنية السعودية وهي الآتية :-
- أذا كان المواطن السعودي تحت عمر 18 عاماً يجب أن يقدم ما يثبت موافقة الوالد علي تغيير الاسم .
- كذلك يجب علي من يرغب في تقديم نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية يحضر نموذج 203 من الأحوال المدنية .
- كما من الضروري أن يتم اعتماد نموذج تغيير الاسم من الجهات المعنية بذلك الشأن وهي الحي ، الشرطة .
- يجب تقديم صورة الهوية الوطنية الخاصة بالوالد مع صورة أيضاً عن المدنية العائلية .
- تقديم الوثيقة الخاصة بالزواج في حالة أن المواطن كان متزوجاً .
- كذلك بجانب قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية يتطلب تقديم صحيفة جنائية خاصة بالمواطن .
- وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض كيف يتم ملء نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية .
خطوات طلب تغيير الاسم في الأحوال المدنية
- يجب تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالأحوال المدنية السعودية .
- كما يتم اختيار النموذج الخاص بشأن قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية من الصحفة الرئيسية .
- كذلك يجب أن يتم ملء البيانات الخاصة بالنموذج بالكامل وبشكل صحيح .
- بعد الانتهاء من ملء النموذج يتم تقديمه للموظف المختص داخل الأحوال المدنية .
- تلك هي خطوات نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
قرار تبديل الاسم في الأحوال المدنية ولمن يرغب في تغيير الاسم الخاص به يتم ذلك عن طريق الأحوال المدنية داخل المملكة . العربية السعودية عبر الموقع الرسمي للأحوال المدنية والمرفق الرابط الخاص به بسطور مقال “موقع ثقفني” .
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