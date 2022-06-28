نتائج قبول حرس الحدود 1443 المبدئي المديرية العامة لحرس الحدود تعلن الأسماء والمستندات المطلوبة

أعلنت منذ قليل المديرية العامة لحرس الحدود، عن نتائج قبول حرس الحدود المبدئي 1443، على الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها وهي “جندي، عريف، وكيل رقيب، رقيب”، للعمل في عدة مدن سعودية، جاء ذالك عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، التي حددت ضوابط أستكمال الإجراءات للمقبولين مبدئياً على الوظائف، يأتي هذا في إطار سد العجز في بعض أماكن العمل بالوزارة، وتقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي يندرج تحت هذا الإطار، في ظل سعي وزارة الداخلية في تقديم أفضل الخدمات الأمنية.

شددت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في مديرية حرس الحدود على المقبولين بصفة مبدئية، الالتزام بالحضور في المواعيد والتوقيتات المحددة لكل متقدم، كما أكدت على أن الحضور يكون بالزي الرياضي المناسب، كما أعلنت أن نتائج قبول حرس الحدود 1443 القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي، ويجب أستكمال مراحل القبول النهائية للحصول على الوظيفة.

نتائج قبول حرس الحدود 1443

كانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت في مرحلة التقديم أن الوظائف العسكرية المتوفرة سوف يكون العمل بها في عدة مدن سعودية وهي ” المقر الرئيسي في المديرية العامة لحرس الحدود، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية” وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول المبدئي.

رابط نتائج قبول حرس الحدود 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني jobs.sa. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على أيقونة نتائج القبول من الصفحة الرئيسية. تسجيل رقم الطلب المتقدم. وأخيراً أنقر على أستعلام ليتم إظهار النتيجة مقبول أم غير مقبول.

تعليمات الحضور للمقابلة

يجب التقيد والالتزام التام بالموعد والتوقيت المحدد لك. أحضار النموزج الخاص بموعد المراجعة بعد طباعته من منصة أبشر توظيف. الالتزام بالحضور بالزي المناسب وعدم أصطحاب الأهل والأصدقاء أو أي هواتف نقالة.

المستندات المطلوبة للمراجعة