نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول حرس الحدود 1443 المبدئي المديرية العامة لحرس الحدود تعلن الأسماء والمستندات المطلوبة في المقال التالي
أعلنت منذ قليل المديرية العامة لحرس الحدود، عن نتائج قبول حرس الحدود المبدئي 1443، على الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها وهي “جندي، عريف، وكيل رقيب، رقيب”، للعمل في عدة مدن سعودية، جاء ذالك عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، التي حددت ضوابط أستكمال الإجراءات للمقبولين مبدئياً على الوظائف، يأتي هذا في إطار سد العجز في بعض أماكن العمل بالوزارة، وتقديم وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي يندرج تحت هذا الإطار، في ظل سعي وزارة الداخلية في تقديم أفضل الخدمات الأمنية.
شددت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في مديرية حرس الحدود على المقبولين بصفة مبدئية، الالتزام بالحضور في المواعيد والتوقيتات المحددة لكل متقدم، كما أكدت على أن الحضور يكون بالزي الرياضي المناسب، كما أعلنت أن نتائج قبول حرس الحدود 1443 القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي، ويجب أستكمال مراحل القبول النهائية للحصول على الوظيفة.
نتائج قبول حرس الحدود 1443
كانت المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت في مرحلة التقديم أن الوظائف العسكرية المتوفرة سوف يكون العمل بها في عدة مدن سعودية وهي ” المقر الرئيسي في المديرية العامة لحرس الحدود، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير، تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية” وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول المبدئي.
رابط نتائج قبول حرس الحدود 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني jobs.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة للدخول اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على أيقونة نتائج القبول من الصفحة الرئيسية.
- تسجيل رقم الطلب المتقدم.
- وأخيراً أنقر على أستعلام ليتم إظهار النتيجة مقبول أم غير مقبول.
تعليمات الحضور للمقابلة
- يجب التقيد والالتزام التام بالموعد والتوقيت المحدد لك.
- أحضار النموزج الخاص بموعد المراجعة بعد طباعته من منصة أبشر توظيف.
- الالتزام بالحضور بالزي المناسب وعدم أصطحاب الأهل والأصدقاء أو أي هواتف نقالة.
المستندات المطلوبة للمراجعة
- أصل بطاقة الهوية الوطنية مع عدد 2 صورة منها.
- أحضار أصل المؤهل الدراسي مع عدد 2 صورة طبق الأصل منها.
- في حالة أن الشهادة من خارج المملكة أحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم.
- أحضار نتيجة درجة أختبار قياس، مع عدد 4 صور شخصية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.
- أحضار أقلام جاف + ملف لحفظ المستندات السابق ذكرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قبول حرس الحدود 1443 المبدئي المديرية العامة لحرس الحدود تعلن الأسماء والمستندات المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.