طريقة تغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية وما هي الخطوات بالتفاصيل

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طريقة تغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية هو واحد من الموضوعات الهامة بقطاع الأحوال المدنية التي تشغل بال العديد من المواطنين بالسعودية, حيث يرغب بعض المواطنين لتغيير الاسم المدون لدي الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية, ولكي يستطيع المواطن تغيير الاسم في الاحوال المدنية فلابد من أن يكون هناك سبب مقنع لدى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية للأحوال المدنية, ولا بد من توافر شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية حسب السن, فهناك شروط خاصة بالأشخاص البالغين الذين تعدّى عمرهم (18) عام, وهناك أيضاً شروط تغيير الاسم في الاحوال المدنية للأطفال بواسطة الوالدين. وقد تم إتاحة هذه الخدمة بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل المواطنين الذين يشعرون بالضيق من أسمائهم. فمن الممكن أن تكون أسمائهم فيها شئ من الإساءة نتيجة وصف غير مرغوب فيها, أو تدل علي معتقد معين. بل ويمكن تغيير الاسم لمواكبة الأسماء العصرية الجديدة. وفيما يلي سيتم تناول التفاصيل اللازمة لتغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية وكذلك سيتم التطرق إلي الأوراق والمستندات المطلوبة لتغيير الاسم وما هي شروط اللازمة لإنهاء الإجراءات. طريقة تغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية والشروط اللازمة أعلنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية قطاع الاحوال المدنية عن أنه يشترط وجود بعض الضوابط والمحددات الهامة الواجب التحقق منها لتغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية وهي كالتالي: ضرورة حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية.

تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتغيير الاسم في الاحوال.

ضرورة وجود سبب قوي ومقنع لتغيير الاسم بالاحوال المدنية.

لا يمكن تغيير الاسم إلى اسم يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ومنها ( عبد النبي – عبد الرسول – عبد الحسن – عبد الحسين ) وغيرها من الأسماء المخالفة.

يُسمح بتغيير الاسم لمرة واحدة فقط.

يُمكن العودة إلى الاسم القديم في حالة رغبة المواطن بعد إنهاء الإجراءات بمكتب الاحوال المدنية.

لا يجوز تعديل الاسم ليكون اسم مركب لأنه تم إلغائها.

لا يمكن وضع ألقاب قبل الاسم مثل الأمير أو السيد أو غيرها من الألقاب.

يجوز إلغاء اسم القبيلة في حال تواجده.

يمكن القيام بتغيير اسم العائلة لجميع أفرادها ولكن بعد مراجعة الجهات المختصة من الاحوال المدنية لجميع أفراد العائلة وموافقتهم.



يمكن للمرأة تغيير اسمها دون الحاجة إلي موافقة من والده أو زوجها ( وليّ أمرها).

أتاحت وزارة الداخلية قطاع الاحوال المدنية إمكانية تغيير الاسم الأول عن طريق المنصة الإلكترونية.

ضرورة الإعلان والنشر في إحدى الصحف المحلية في المملكة.

المستندات والوثائق المطلوبة لتغيير الأسماء في الأحوال المدنية أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية عن كافة المستندات والوثائق المطلوبة لتغيير الاسم وهي كالتالي: إحضار موافقة ولي الأمر في حالة كون الراغب في تغيير الاسم قاصر أقل من (18) عام.

ضرورة الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية وإحضار نموذج تغيير الاسم في الأحوال المدنية رقم (203) وكتابة كافة البيانات.

اعتماد نموذج تغيير الاسم من الجهات المختصة المدونة داخله مثل ( الشرطة – الحي – عمدة المنطقة ).

ضرورة إحضار صورة الهوية الوطنية للوالد وكذلك البطاقة العائلية.

إحضار إثبات الزواج في حالة كون الراغب في تغيير الاسم متزوجاً.

إحضار الهوية الوطنية لصاحب الطلب.

إحضار موقف التجنيد والوثيقة الخاصة به.

صحيفة حالة جنائية بالاسم القديم علي أن تكون خالية من أي جرائم أو قضايا. طريقة تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية أوضحت وكالة الأحوال المدنية أنه يمكن تغيير الاسم في الأحوال المدنية وذلك بعد حجز موعد في الحالة المدنية السعودية مع إحضار كافة المستندات والأوراق اللازمة لتغيير الاسم والمشار إليها بعاليه. عمر شويل - جدة طريقة تغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية وما هي الخطوات بالتفاصيل - ثقفني

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