الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول sbis.hrsd.gov.sa تقديم على الضمان الإجتماعي 1443

يعد السؤال حول الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول sbis.hrsd.gov.sa هو الأكثر بحثًا بشكل مستمر من قبل فئات بعينها داخل المملكة العربية السعودية والذين يسعون إلى أن يكونوا جزءًا من نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي يضمن للفئات منخفضة الدخل والأرامل والعاطلين وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الضمان المطور للاستفادة من الراتب الشهري، ومن ثم أجاب حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تغريدة نشرها على موقع التغريدات القصيرة تويتر على هذا هذه التساؤلات تفصليًا في وقت سابق، كما أشار إلى أسئلة آخرى تتبادر في ذهن الكثيرين والتي سنتعرف عليها تباعًا.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

أعلن حساب العناية بالعملاء أن تقديم على الضمان الاجتماعي في أبريل الماضي أنه أصبح متاحًا أمام الجميع الذين تتوافق عليهم معايير الاستحقاق وأهمهم أن يكون سعودي الجنسية أو يقيم داخل المملكة إقامة دائمة، ولكن يستثنى من ذلك بعض الفئات كالمعاقين والنساء اللاتي لا يحملن الجنسية ومتزوجات من سعوديين، ولابد أن يكون الدخل للمستقل أو لعائل الأسرة 1100 ريال وهو الحد الآدنى، و550 ريال سعودي خاصين بكل فرد داخل الأسرة، ويجب ألا يكون مالكًا لأصول عالية القيمة، إضافة إلى ضرورة عدم إقامته في مراكز الإيواء أو أحد الدور، وإن كان هناك أحد أفراد الاسرة يقيم في مدينة آخرى بغرض الدراسة بعيدًا عن أهله فهذا لن يؤثر في استحقاق معاش الضمان الإجتماعي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد الولوج إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لابد من إتباع الخطوات التالية:

ستفتح واجهة جديدة بها العديد من الخانات. في الخانة الأولى ادخل رقم الهوية الوطنية للمتقدم. وفي الثانية تاريخ الميلاد ويليها رقم الجوال. ثم ادخل كلمة المرور وتأكيدها في المستطيل الذي يليه. اكتب كلمة التحقق، ثم اضغط على علامة إقرار الشروط والأحكام. وأخيرًا بعد تعبئة البيانات انقر على ايقونة التسجيل. سيصلك الآن رسالة نصية على رقم الجوال الذي ادخلته. بعد كتابة الرسالة النصية سيتم تسجيلك بشكل مبدئي. قم بتعبئة رقم الآيبان البنكي (ولابد أن يكون حسابك البنك نشطًا ومطابقة الايبان للهوية). سينقلك إلى نافذة جديدة داخل البرنامج انقر منها على الذهاب للملف الموحد. ثم أكمل باقي المعلومات الشخصية المطلوبة منك وبعد الانتهاء اضغط على حفظ.

ويمكن ترك تعليقًا أسفل المقال في حال وجود أي عوائق خلال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 لنساعدكم لحل المشكلة.