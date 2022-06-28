نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان المطور قبل العيد الكبير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد قد أجابت عن التساؤلات الكثيرة التي وردت بشأن المكرمة الملكية، تلك المعونة التي من المفترض أنها كانت ستصرف بشهر رمضان لمستفيدي الضمان، وهذا بعد ما أعلنت الوزارة عن الصرف لتلك المعونة خلال الشهر الحالي، وبالتالي جعلت المواطنين يريدون معرفة هل سيتم صرف راتبين لمستفيدي الضمان أم أن هذا الأمر غير صحيح وما هي حقيقة صرف راتبين الملك سلمان وهو ما سنقوم بتوضيحه لكم.

حقيقة صرف راتبين الملك سلمان

أكدت وزارة الموارد بأن كافة الأشخاص الذين لم يحصلوا على المكرمة الملكية حتى وقتنا هذا يرجع لسبب عدم تأكدهم من آيبان الحساب البنكي التابع لهم ولكنهم سيحصلون على المكرمة بهذا الشهر، ذلك ما أعلنته الوزارة من خلال حسابها الرسمي بمنصة تويتر، ولذلك فإنه من المتوقع أن تصرف لهم مكرمة مع راتب الضمان لهذا الشهر مع الدفعة السابعة، ولكنه حتى وقتنا هذا مجرد توقع، والوزارة لم تصرح بعد هل سيتم صرف راتبين معا أم لا.

نظام الضمان المطور

وزارة الموارد أطلقت نظام الضمان المطور وبه خدمات كثيرة ومساعدات وبرامج للأسر الفقيرة الأكثر احتياجاً بالسعودية، وأتاح البرنامج التسجيل لكافة الفئات المتوفر بهم الشروط حتى يحصلوا على الخدمات المقدمة من خلال النظام، فهو من البرامج التي تنتشل الفقراء والمعدمين، وتوفر لهم حياة كريمة تكون لائقة بهم ويحصلوا على احتياجاتهم الأساسية.

المكرمة الملكية

إن المملكة السعودية تقدم مساعدات كثيرة وعمليات دعم لمواطنيها، ولا سيما تلك الفئة التي تستفيد من الضمان، فهو الوسيلة الأشهر والأهم على الإطلاق التي تقدم دعم المكرمة الملكية، وتساند الأفراد وتعينهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ولاسيما بعد أن شهدت المملكة السعودية موجة بارتفاع الأسعار ملحوظة، حتى أعلن خادم الحرمين الملك سلمان بصرف تلك المكرمة.

فئات تستحق المكرمة الملكية

هناك الكثير من الفئات تكون مستحقة لصرف المكرمة الملكية على رأسهم الأشخاص الذين يستفيدون من الضمان، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

أولاً الأشخاص الذين يعجزون عن العمل وغير قادرين عليه ولا يمتلك مصدراً للدخل.

الأيتام.

أسر تعيش دون وجود من يعولها.

السيدات المطلقات والأرامل.

نساء لا يجدون من يعولهن بالحياة.

الأشخاص كبار السن الذين لا يقدرون على القيام بأي عمل.

التواصل مع الضمان

بإمكانك أن تتواصل مع وزارة الموارد وتحصل على إجابات الاستفسارات وتستعلم عن الشيء الذي تريده بمنتهى السهولة، دون أن تحتاج للذهاب لأي مكان، وهذا يتم عبر الاتصال على رقم 19911.