نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الاضحى فى السعودية وعدد ايام الاجازات فى جميع الدول العربية والاسلامية والبنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الاضحى فى السعودية ، قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد اجازة عيد الأضحى المبارك وتعد في الوقت الحالي من أهم الإجازات التي يريد جميع المواطنين وبالأخص كافة المواطنين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة من التعرف على موعد هذه الإجازة، كما أن الجدير الذكر أن العديد من ذلك القطاعات بالوقت الحالي سواء كانت خاصة أو حكومية أو حتى بنوك قد أعلنت عن وقف العمل أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وسوف يبدأ منذ يوم عرقات حيث ان قامت الكثير من المؤسسات والوزرات المتنوعة والهيئات بالإعلان عن الموعد الرسمي الخاص بإجازة عيد الأضحى المبارك وسوف نتعرف اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة باجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد اجازة عيد الاضحى فى السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الموعد الرسمي الخاص بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويذكر أنه قد تم الإعلان من خلال جميع القطاعات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية بأن الإجازة سوف تكون بيوم السبت الموافق التاسع مع شهر يوليو المقبل لعام 2022، ولكن يجب أن ننوه بأن الاجازة التي تم الإعلان عنها مطبقة للحسابات الفلكية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية.

يبدأ عيد الأَضحى في يوم 10 ذي الحجة والموافق 9 يوليو 2022، وهذا طبقًا للتقرير الصادر من الموقع الرسمي الخاص بتقويم أم القرى المرصد لجامعة المجمعة الفلكي في حوطة سدير بالمملكة بحيث يوجد هلال ذي الحجة بمساء يوم الأربعاء بأفق مكة بعد 32 دقيقة، وعلى أن يكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو هو أول أيام ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2022 كما أن وقفة عرفات تكون بيون 8 يوليو قبل أول عيد الأضحى بيوم المقدر بان يكون تاريخ 9 يوليو 2022 على حسب التقارير الفلكية بالمملكة.

موعد الإجازات الرسمية الخاصة بالموظفين للعام والخاص

سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 بالمملكة العربية السعودية للموظفين بالدولة منذ يوم وقفة عرفات بتاريخ 8 يوليو والمصادف بيوم الجمعة، إلى جانب 4 أيام للعيد وسوف تبدأ بتاريخ 9 يوليو وتنتهي بيوم 12 يوليو، ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية في العديد من الدوائر الحكومية بأن الموفون سوف يحصلون على 3 أيام إجازة فقط إلى جانب يومي الأحد والاثنين والثلاثاء، وعلى أن يتم العودة للعمل بيوم الأربعاء الموافق 13 يوليو.