نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان السفن 2022 فل كامل بـ400 ريال منافس تويوتا وهوندا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قلبت شانجان السفن Changan Alsvin معايير سوق سيارات السيدان الصغيرة منذ ظهروها للوجود في عام 2009. والمعروف أن سوق السيارات السيدان صغيرة الحجم يشهد منذ سنوات منافسة محمومة بين تويوتا فيوس وهوندا سيتي. وحتى يومنا هذا فإن الإقبال متزايد على هاتين السيارتين، حتى مع وجود العديد من سيارات الكروس أوفر ذات الأسعار المعقولة. لكن Changan Alsvin طرحت أبعادًا جديدة للمنافسة حيث أصبحت واحدة من السيارات المفضلة لدى أصحاب الميزانية المحدودة. والمعروف أن Changan Alsvin الجيل الأول ظهر خلال الفترة من 2009-2013 وتوقف الانتاج بسبب ضعف الطلب. لكن مع بداية عام 2020 عادت السفن مرة أخرى لكن في إصدار مميز.

شانجان السفن من الخارج

بالنسبة لسيارات السيدان صغيرة الحجم، فإن Alsvin هي سيارة أنيقة جدًا. تمتزج المصابيح الأمامية ذات المظهر الجريء بشكل رائع مع الشبكة الكبيرة في المقدمة. لم تكن شانجان من أكبر المعجبين بالكروم ، لذلك لم تصنع الشبكة بالكامل من الكروم بل استعانت بشرائح رقيقة على الواجهة. هذه الشرائح كافية بقدر كبير لإضافة قدر من اللمعان على الشبكة حتى لا تبدو المقدمة مسطحة. أما الجوانب والمؤخرة فجاءت وفق تصميم سيدان القياسي جدًا. الإطارات مقاس 15 بوصة جيدة ، لكن يعيبها أن إطارات 185/55 R15 تجعل هذه السيارة تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع. هذه الإطارات أصغر من إطارات شانجان cs75 بلس أقوى ممثلي فئتها.

المحرك وناقل الحركة

يتوفر خياران للمحرك في مجموعة Alsvin. حيث تأتي الفئة الأولى بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات، سعة 1.5 لتر. يولد هذا المحرك 105 حصانًا وعزم دوران 145 نيوتن متر. ولا يوجد شيء خارج عن المألوف تحت حجرة المحرك ، باستثناء ناقل الحركة ثنائي القابض. والمعروف أن معظم شركات صناعة السيارات الأخرى تتجه عادل لناقل الحركة CVT سواء أوتوماتيكي أو يدوي. لكن شانجان قررت أن تتبنى ناقل الحركة المزدوج DCT وهو يعتبر أحد عيوب سيارة شانجان الصغيرة.

سعر شانجان ALSVIN Full 2022

المعروف أن أسعار سيارات شانجان في السعودية رخيصة إلى حد ما. ويبدأ سعر شانجان ALSVIN Full 2022 عند 42 ألف ريال غير شامل الضريبة. وهي أقل من نصف ثمن سيارة شانجان cs95 الشهيرة. ويصل بعد الضريبة إلى 48 ألف ريال. وفي حالة الرغبة في شراء سيارة ALSVIN 2022 بالتقسيط يمكن دفع 400 ريال أو أقل على مدى عامين أو أكثر بحسب الدفعة المقدمة.

مقارنة سعر شانجان cs35 مع السفن

بالنظر إلى سعر شانجان cs35 موديل 2023 نجد أنه ضعف سعر السفن تقريبا. يبدأ سعر شانجان cs35 عند 69 ألف ريال غير شامل الضريبة. يصل السعر إلى 79 الف ريال بعد اضافة الضريبة. وهذا يوضح الفارق الكبير في سعر السيارتين لكن لا ننسى المزايا الحصرية التي تتوفر في سيارة cs35 مقارنة مع السفن.