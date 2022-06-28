وظائف الأمن البيئي 1443هـ رابط وطريقة التسجيل والشروط عبر منصة ابشر

وظائف الأمن البيئي 1443 في موضوعنا اليوم نناقش معكم ونعرض أبرز شروط وظائف الأمن البيئي وكيفية التقديم على الوظائف من خلال منصة “أبشر للتوظيف” الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بالكشف عن وجود بعض الوظائف الشاغرة في الإدارة العامة للقبول المركزي والوظائف تشمل بعض الوظائف العسكرية ووظائف أمن بيئي، وسنوضح لكم في بعد الوظائف المعلنة من قبّل الإدارة في سطور مقالنا التالية عبر موقعنا الإلكتروني “ثقفني”.

شروط وظائف الأمن البيئي 1443هـ

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية بعض الشروط حتى يتم قبولكم في وظائف الأمن البيئي ومن بين هذه الشروط ما يلي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم على وظائف الأمن البيئي سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا.

من الضروري أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

بالنسبة إلى الشخص الذي نشأ مع والده السعودي خارج المملكة بسبب ظروف خدمة والده فيمكنه التقديم على الوظائف.

كما يجب أن يكون المواطن السعودي المتقدم على الوظائف أن يكون متزوجًا من زوجة سعودية (في حالة أنه متزوجًا).

حصول المتقدم على أحد المؤهلات العلمية المطلوبة للتقديم على وظائف الأمن البيئي ويجب ألا يقل تقديره عن تقدر الجيد.

يشترط أيضًا أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه أي قضايا وأحكام سابقة خاصة بالأمانة والشرف وأي شيء يخالف الدين.

اجتياز المتقدم كافة الشروط والاختبارات الخاصة بالقبول واختبار المقابلة الشخصية واللياقة البدنية ومناسبة طوله ووزنه للوظائف.

خطوات التسجيل والتقديم على وظائف الأمن البيئي