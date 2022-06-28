نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك فى السعودية 2022 و موعد أجازة العيد للموظفين بالقطاعين العام والخاص فى جميع البلاد العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى المبارك فى السعودية 2022 ، تهتم الأمة الإسلامية في جميع دول العالم بالتعرف عن موعد عيد الأضحى المبارك 1443، كما أن الجميع ينتظر موعد الكشف عن إجازات عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص والبنوك.

يرغب كل شخص أن يعلم عن موعد العيد حتى يقوم بإتمام استعدادات استقبال العيد وأهمها شراء الأضحيات لكي يتم ذبحها في ايام العيد الأربعة وهذا من أركان الإسلام الذي يستطيع الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية القيام بها وتوزيعها للفقراء والمساكين.

موعد عيد الأضحى المبارك فى السعودية 2022

ستبدأ إجازة عيد الأضحى 1443 من يوم 8 يوليو 2022 وسوف تنتهي في يوم 12 يوليو 2022، وإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ستكون بداية من يوم وقفة عرفة الموافق 8 يوليو 2022 وتنتهي حتى ثاني أيام العيد الموافق 10 يوليو وبعدها سوف يبدأ الدوام بداية من ثالث أيام العيد الذي يوافق 11 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية

إجازة عيد الأضحى سوف تبدأ في البنوك من يوم 7 ذي الحجة وتنتهي في يوم 14 ذي الحجة 1443، وسوف تفصلنا أيام قليلة عن بداية إجازة عيد الأضحى وتكون هذه إجازة رسمية مدفوعة الأجر ولكن تختلف مدة الإجازة على حسب جهة العمل.

موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية

سوف تبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك في يوم السبت الموافق التاسع من يوليو 2022 والي يوافق 10 ذي الحجة 1443، بحيث أن يكون يوم 8 يوليو و 9 ذي الحجة هو وقفة عرفة، وتستمر أيام العيد إلى أربعة أيام وتكون نهاية عيد الأضحى في يوم في يوم 12 يوليو 2022 الموافق 13 شهر ذي الحجة 1443.

كما تم تحديد إجازة عيد الأضحى التي تبدأ بعد رؤية هلال العيد والإعلان عنها بشكل رسمي عن أول أيام شهر ذي الحجة 1443، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى الآن من خلال وزارة الموارد البشرية.

ولكن جاء تصريح من قبل الوزارة أن الإجازة سوف تكون مدفوعة الأجر من خلال القطاعات، ولكن تختلف أيام الإجازات من جهة إلى أخرى فهناك من سيمنح الإجازة بداية من يوم وقفة عيد الأضحى وتستمر حتى ثاني أيام العيد وأن يكون اليوم الثالث منه هو بداية العودة إلى العمل.