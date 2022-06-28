أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة التسجيل هي النظام الجديد وشروط الاستحقاق

ما هي أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أهم الموضوعات التي تشغل جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور أو المتقدمين الي الضمان، حيث يقدم البرنامج مساعدة مالية بشكل شهرى الأسرة المستحقة وهذا بعد التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها و أنهم من الأسر السعودية المحتاجة لهذا الدعم، ومع اقتراب موعد صرف الدعم بدأ الجميع بالبحث عن الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقافها المعاش و سنوضح لكم هذا مع الشروط التي يجب توافرها في الأسر المستحقة وطريقة التقديم للحصول على الدعم.

أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك بعض الأشياء التي قد تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بشكل نهائي أو مؤقت، والأسباب هي:

عدم تسجيل البيانات الشخصية بشكل الصحيح.

عدم الالتزام في تحديث البيانات الشخصية بشكل دائم أو في الميعاد الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تكاسل وإهمال المتقدم في تحسين الوضع المادي والعمل في وظيفة.

التوقف عن حضور الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

عدم توافر إحدى الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التقدم إلى الضمان الاجتماعي.

إذا كان المستفيد مقيماً خارج حدود المملكة العربية السعودية مدة أكثر من 90 يوماً.

إذا تم إثبات عدم أهلية الفرد أو الأسرة للدعم.

عدم الموافقة على عرض عمل مناسب يساعد في تحسن الدخل الشهري.

في حالة وجود المتقدم في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

إرسال طلب إلى الضمان الاجتماعي المطور بإيقاف الضمان.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أكثر من المحدد.

في حالة وفاة المستحق لقدر الله.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي، ولا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أملاك او أموال ذات قيمة.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد