موعد عيد الاضحى المبارك 1443 ونهاية دوام القطاع الحكومي و القطاع الخاص بالمملكة 2022

موعد عيد الاضحى المبارك 1443 ونهاية الدوام بالممكة العربية السعودية في القطاعين الحكومي والخاص والغير ربحي وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيتم تحديده بعد معرفة متى غرة شهر ذي الحجة وتحديد يوم وقفة عرفة من قبل تقويم أم القرى وحسابات المسح الفلكي بالسعودية، كذلك من المتوقع أن تكون رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء في 30 ذو العقدة 1443 الموافق 29 يونيو 2022، على أن يكون يوم عرفة موافق نهار يوم الجمعة 8 يوليو 2022 وأول أيام عيد الأضحى سيوافق بمشيئة الله يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذي الحجة 1443 وفق ما ستؤكده المحكمة العليا، وقد حرصت وزارة الموارد البشرية على مراعاة استعداد الموظفين بالسعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022 وفق لقانون العمل السعودي المعدل.

السعودية موعد عيد الاضحى المبارك وجدول إجازات القطاع العام والخاص وزارة الموارد البشرية

في نفس السياق السابق ووفق قانون العمل السعودي نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فان نهاية الدوام للموظفين بالقطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة والعودة للدوام مرة أخرى كالتالي:

أولًا إجازة نهاية الدوام شهر ذي الحجة 2022 القطاع الحكومي ستبدأ يوم السبت 10 ذي الحجة 1443 الموافق 9 يوليو 2022، ولمدة 10 أيام أي تنتهي بعد إجازة الأضحى المبارك يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1443 الموافق12 يوليو 2022. كذلك ستبدأ إجازة القطاع الخاص بالمملكة يوم الجمعة 9 ذي الحجة 1443 الموافق 8 يوليو 2022 ولمدة 4 أيام أي تنتهي بعد عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس الموافق يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022. في النهاية تبدأ إجازة عيد الأضحى بالقطاع العام ستبدأ يوم الإثنين الموافق 5 شهر ذي الحجة 1443 الموافق 4 يوليو 2022 على أن تنتهي يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1443 الموافق12 يوليو 2022.

نهاية الدوام قبل عيد الأضحى 1443 للعاملين بالبنوك في المملكة العربية السعودية

في الختام بالنسبة لإجازات البنوك في المملكة العربية السعودية كما أعلنتها من قبل وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية على تويتر فبمشيئة الله سيستمر العمل فيها خلال شهر ذي الحجة 1443 حتى يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 الموافق 6 يوليو 2022 وستظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الاضحى المبارك 2022 وعن العودة للعمل ستكون مثلها مثل القطاع الخاص يوم الخميس الموافق يوم الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 الموافق 12 يوليو 2022.