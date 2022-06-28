نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيعود بدل غلاء المعيشة 2022/1443 للمتقاعدين بعد إيقافه؟.. وزارة الموارد البشرية تحسم الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة الموارد قد أجابت عن كافة التساؤلات التي تدور حول الصرف لبدل غلاء المعيشة، فالمواطنين طرحوا أسئلة متعددة تتعلق بهذا الأمر، ولا سيما مع سوء الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار الملحوظ بالفترات الأخيرة، وعبر هذا المقال سنوضح إليكم هل سيعود بدل غلاء المعيشة 1443 أم أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

هل سيعود بدل غلاء المعيشة 1443/2022 للمتقاعدين؟

ردت وزارة الموارد على أسئلة المواطنين بأن الإيقاف لصرف بدل غلاء المعيشة كان بأمر ملكياً من الملك سلمان، وبالتالي فلن يستطيع أي شخص إعادته إلا بأمراً ملكياً أيضاً وحتى الآن لم يصدر الملك أي قرار بشأن هذا الأمر، ولم يتم إعلان إيقافه بشكل نهائي أو حتى منعه هو فقط برنامج يحتاج إلى بعض التعديلات، أما عن عودته فإلى وقتنا هذا ليس لدينا أي معلومات عن ذلك.

شروط صرف بدل الغلاء

إن بدل غداء المعيشة بالسعودية يحصل عليه الشخص المنطبق عليه الشروط التي تلزم للحصول على بدل الغلاء، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

لابد من كون الشخص مواطن سعودي يقيم بداخلها دائماً.

عدم مغادرة البلاد بالفترة التي تسبق التقديم بحوالي ثلاث شهور.

ألا يكون لديه عقارات أو سجلات تجارية.

راتب الشخص لا يكون أكثر من 3000 ريال سعودي وهذا يكون للأعزب.

أما المتزوج راتبه لا يكون أكثر من 8600 ريال.

كيفية التسجيل ببدل الغلاء

إن بدل غلاء المعيشة إلى الآن متوقف ولن يعود، وبالرغم من ذلك فإن المواطنين لا زالوا يبحثوا عن الطريقة التي تساعد بالتسجيل، وإليكم الخطوات اللازمة للتسجيل وهي كالآتي:

تدخل أولاً لموقع وزارة الموارد.

ثم تدخل لمنصة استخدام حساب المستفيد.

تضيف اسم المستخدم وكلمة السر.

تدخل لقسم الخدمات الإلكترونية.

تحدد بعدها خدمة التسجيل ببدل غلاء المعيشة.

تضيف البيانات التي يتم طلبها من رقم الهوية ثم تاريخ الميلاد.

تدخل جميع البيانات بالشكل الدقيق.

تقوم بإرفاق المستندات التي يتم طلبها من الوزارة.

تضغط على خانة الرفع ثم الإرسال للطلب.

التواصل مع وزارة الموارد

إن رقم وزارة الموارد التي بإمكانك أن تتواصل به مع الوزارة هو 19911، وهذا يتم عبر خدمة صوتك مسموع المتاحة من الوزارة لكافة مواطني السعودية والمقيمين بداخلها، وبإمكانك أن تحصل على الاستفسارات وإجابات الأسئلة التي تريدها من خلال هذه الخدمة.