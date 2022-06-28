رسميا السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 1443 فى مختلف الدول العربية والاسلامية والاجازات للموظفين بالقطاعين العام والخاص

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عمر شويل - جدة رسميا السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك ، لقد اقترب عيد الأضحى المبارك وزادت معه التساؤلات عن موعد عيد الأضحى المبارك والإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، كما أن الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية قامت بالإعلان بطريقة رسمية عن الفترة الزمنية المقررة لإجازة عيد الأضحى المبارك، وقد بدأت عمليات البحث في تزايد منذ هذه اللحظة للـتأكد من حقيقة الخبز، ولكن سوف يتم التأكد من موعد عيد الأضحى من خلال رؤية هلال شهر ذي الحجة.

رسميا السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

تنتظر الأمة الإسلامية بلهفة وشوق موعد عيد الأضحى المبارك حيث أنه واحد من الاحتفالات الدينية المهمة جداً عند الأمة الإسلامية التي تستمر لمدة 4 أيام تزاماً مع أداء فريضة الحج المبارك وهو من أركان الإسلام الخمسة.

كما يبدأ المسلمين القادرين في شراء الأضاحي لذبحها وتوزيعها على المساكين والمحتاجين والفقراء، كما أن الأهل يقوموا بإقامة الولائم والعزائم وتجتمع الأسر مع بعضها البعض للاحتفال بالعيد، وهذا يجعل الجميع يرغب التعرف عن الموعد المحدد لعيد الأضحى في السعودية.

متى موعد عيد الأضحى في السعودية

وفقد لتقديرات الفلكية في المملكة العربية السعودية عن موعد عيد الأضحى فقد يكون في يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 ويوم 10 ذي الحجة بحيث أن يكون يوم عرفة هو يوم الجمعة الموافق 8 يوليو القادم ويوم 9 ذي الحجة 1443.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والحكومي والبنوك والمؤسسات سوف تبدأ من يوم وقفة عرفة الموافق 8 يوليو 2022 ويوم 9 ذي الحجة 1443، وتستمر الإجازة حتى نهاية يوم 12 يوليو 2022 الموافق يوم 13 ذي الحجة 1443.

موعد عيد الأضحى 1443 في تونس

لا يوجد أدنى اختلاف بين موعد عيد الأضحى بين الدول وعلى طبقاً إلى الحسابات الفلكية أن عيد الضحى المبارك سوف يحل في دولة الكويت في يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 ويوم 10 ذي الحجة 1443.

كما أن الإجازات سوف تبدأ في القطاع الخاص منذ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو القادم ويوم 9 ذي الحجة 1443 وتستمر الإجازة حتى نهاية يوم 10 يوليو 2022، وقد تم الإعلان عن الاجازات من خلال نظام الخدمة المدنية الساري بدولة الكويت لعام 1443.