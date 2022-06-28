نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحي المبارك للبنوك بالمملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقي أيام قليلة ،ويأتي علينا عيد الأضحي المبارك ،حيث يحتقل الأمة الإسلامية كاملة بهذه المناسبة ،بالإضافة إلي أن هذه الإجازة من الإجازات الرسمية ،التي يستمتع بها الموظف في جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية ،أيا كان قطاع حكومي ،أو قطاع خاص ،كما أن هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر ،والموظف يحصل علي أجره الكامل ،بدون أي إستقطاعات ،أو خصومات ،ومن يخالف ذلك ،سيعرض صاحبها للمساءلة القانونية ،والغرامات المالية.

الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحي بالسعودية 1443

أعلن البنك المركزي السعودي ،عن الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحي المبارك لعام 1443 ،في كافة بنوك المملكة العربية السعودية ،وأنها سوف تبدء من يوم 6 يونيو 2022 ،الموافق 7 ذي الحجة 1443.

الأيام المحددة لإجازة البنوك في عيد الأضحي المبارك بالسعودية1443

تم تحديد عدد أيام الإجازة في عيد الأضحي المبارك للبنوك ، علي أن تكون سبعة أيام ،ولكن تختلف هذه الأيام من بنك لأخر ،كما أن البنك المركزي السعودي أكد في تصريح له ،بأنه من الضروري فتح عدة فروع في الأماكن التي بها عدد سكان كثيرة ،وكذا المنافذ الحدودية ،والأماكن المقدسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك 1443

تنتهي إجازة عيد الأضحي المبارك والعودة للعمل بالبنوك السعودية ،والموافق 23 يوليو 2022 ،علي أن يتم إستئناف العمل بالبنوك في يوم 24 يوليو 2022 ،وتعمل البنوك بكامل طاقتها في هذا اليوم.

أخر يوم عمل للبنوك بالسعودية قبل إجازة عيد الأضحي 1443

فإن أخر يوم عمل للبنوك في المملكة العربية السعودية ،قبل إجازة عيد الأضحي المبارك لعام 1443، فإنها تكون يوم الخميس الموافق15 يوليو 2022 ،وأن هذه الأجازة تشمل كافة فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،بإستثناء عدة فروع ،تعمل جميع أيام العيد ،من أجل خدمة جميع المواطنين السعوديين.

الأيام المتبقية علي إجازة عيد الأضحي المبارك 1443

متبقي عدد أيام قليلة ،ويبدء العد التنازلي لإستقبال مناسبة عيد الأضحي المبارك في جميع الدول الإسلامية، والعربية ،فإنه سوف يبدء أيام عيد الأضحي المبارك بإذن الله إعتبارا من يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022 ، الموافق 10 ذو الحجة 1443.

ونحن موقع ثقفني نقدم التهنئة لسمو ملك السعودية ،ولكافة المواطنين السعوديين ،وللأمة الإسلامية ،والعربية ،بحلول عيد الأضحي المبارك ،أعاد الله عليكم بالصحة ،والعافية.