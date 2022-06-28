خطوات تجديد الزيارة العائلية من خلال رابط منصة أبشر 1443

خطوات تجديد الزيارة العائلية ، تعد.المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تحتضن على أرضها مقيمين من مختلف الجنسيات ويأتي إليها الكثير من الزائرين ووفرت المملكة الكثير من الخدمات المقدمة إليهم ومنهم خدمة تمديد فترة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر منصة أبشر لتوفير الوقت والجهد ومنعاً للإزدحام أمام الجهات المسئولة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم خطوات التجديد عبر أبشر.

متطلبات تجديد الزيارة

أصل وصورة جواز السفر ويكون ساري المفعول.

صورة شخصية للزائر.

أصل وصورة الإقامة سارية المفعول.

عقد الزواج في حال كان التمديد للزوجة.

شهادة ميلاد الأبناء.

خطوات تجديد الزيارة العائلية من خلال منصة أبشر

إذا كنت من المقيمين في المملكة وترغب في تمديد تأشيرة الزيارة الخاصة بعائلتك إلكترونياً عبر منصة أبشر يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

من قائمة الخدمات قم بالضغط على زر خدمة الجوازات.

إضغط على خيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

تسجيل البيانات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة.

سداد قيمة رسوم الخدمة.

الضغط على زر تقديم.

ومن أهم الشروط اللازمة أن لا تتجاوز مدة التجديد ستة أشهر ويستثنى من هذا الشرط حاملي الجنسية السورية كما يجب أن تكون مدة التمديد تتساوي مع المدة الخاصة للتأشيرة الأساسية ويحق للشخص الذي قام بطلب الزيارة فقط تقديم طلب التجديد والفترة المسموحة بها للتمديد هي قبل إنتهاء التأشيرة بستة أيام أو بعد انتهائها بثلاثة أيام فقط ومن أهم الشروط اللازمة للتجديد هي وجود الزائر داخل أراضي المملكة وأن تكون صلاحية التأشيرة سارية وعدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على الزائر وأن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول وأن يتم سداد قيمة الخدمة والتي تصل إلى مائة ريال سعودي، وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات أنه في حال فقدان إقامة خاصة بأحد أفراد الأسرة يتوجب على الفور عمل بلاغ فقد خلال 24 ساعة وذلك منعاً لدفع الغرامة المالية المقررة كما ردت الإدارة العامة للجوازات على سؤال أحد المقيمين بشأن إمكانية تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة بأنه غير مسموح بتحويل الزيارة إلى إقامة داخل المملكة.