نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إنجاز برقم الجواز 1443 الاستعلام عن التأشيرة الكترونيًا بالخطوات رابط منصة التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إنجاز برقم الجواز صرحت وزارة الخارجية داخل المملكة العربية السعودية عن بدء الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال رقم الجواز عبر منصة إنجاز بصورة الكترونية، وتم توفير هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتم التوضيح من قبل الوزارة عن إمكانية الاستعلام من خلال منصة إنجاز بإتباع بعض الخطوات، والهدف من المنصة هي توفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة للحصول على خدماتهم، ومع التزامن مع موسم الحج، قد ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل العديد عن الاستعلام عن التأشيرة.

رابط منصة إنجاز برقم الجواز

تعرف منصة إنجاز بأنها منصة الكترونية التي يتم من خلالها القيام بالاستعلام عن التأشيرة والتي تم أتاحتها من قبل وزارة الخارجية السعودية، لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حتي يتمكنوا من الاستعلام عن صدور التأشيرة بصورة الكترونية، ويتم من خلال المنصة الكثير من الخدمات الإلكترونية، ومن ضمن الخدمات خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، ويمكنك الذهاب الي منصة التأشيرات من هذا الرابط.

كيفية الاستعلام عن التأشيرة عبر منصة إنجاز

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأنه يمكن لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين الاستعلام عن التأشيرة السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

البداية قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة إنجاز.

في هذه الخطوة قم بالضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم قم بالنقر على خانة الاستعلام عن تأشيرة صادرة من ممثلية لمستند.

ادخل المعلومات المطلوبة من رقم الطلب، ورقم الجواز وغيرها من المعلومات، وتأكد من إدخالها بصورة صحيحة وكاملة.

ثم قم بكتابة كود رمز التحقق المتكون من حروف وأرقام.

بعد ذلك النقر على أيقونة بحث.

ستشاهد أمامك جميع المعلومات الخاصة بتلك التأشيرة أمام المواطن الذي يرغب في الاستعلام من دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة.

في النهاية يمكنك الآن الاستعلام عن حالة الطلب.

من الجدير بالذكر أنه بعد باستكمال طلب تأشيرة الزيارة سيتم مراجعتها من قبل المراجعين المتخصصين وفي تلك الحالة يجب على الشخص الذهاب إلي إدارة الجوازات حتي يتمكن من سداد الرسوم المقررة.