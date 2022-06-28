نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد مكرمة ملكية لعيد الأضحى لمستفيدي الضمان المطور؟.. وزارة الموارد البشرية تُوضح رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرمة الملكية هي دعم مادي يصدر كل عام مُقدم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك لمحدودي الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، وتشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبما أن معونة رمضان قد نزلت بالفعل في حسابات بعض المستفيدين دون الآخرين وذلك لأسباب تتعلق بالتحقق من الايبان وعدم تحديث البيانات كما نوهت الوزارة من قبل، فمن الضروري تحديث البيانات باستمرار للاستفادة التامة من كافة البرامج.

وهذا قد جعل الكثيرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي يتساءلون هل يوجد مكرمة عيد الأضحى أيضاً مثل رمضان؟ وإذا كان هناك مكرمة عيد الأضحى متى موعد نزولها؟ لهذا من خلال المقال دعونا نوضح لكم هل يوجد مكرمة عيد أضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أم لا، كذلك ما هي شروط استحقاق هذه المكرمة الملكية؟

هل يوجد مكرمة لعيد الأضحى 1443؟

انتشرت العديد من الأخبار المتداولة حول نزول مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان، ووزارة الموارد أنهت الجدل من خلال الإعلان عن صرف معونة الضمان بأثر رجعي للمستفيدين خلال الشهر الحالي ممن تم التحقق من الايبان خاصتهم، وعلى كل حال لم يتبقى سوى أيام قليلة حتى ينزل راتب الضمان الاجتماعي الشهري، حيث يُقال من المُحتمل أن تنزل مكرمة عيد الأضحى مع الراتب لهذا الشهر.

ولمعرفة المزيد من المعلومات التي تخص المكرمة الملكية وهل سيتم إيداعها في الأعياد أم لا، عن طريق مركز الاتصال الموحد من أي مكان في المملكة العربية السعودية على رقم 19911، كما يمكنك زيارة المقر الرسمي للوزارة في الرياض.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

وفقما أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنها تُقدر المكرمة الملكية بحوالي 100 ريال سعودي للعائل، و500 ريال سعودي للتابع، كما أن الأسر التي بها 3 أفراد تحصل على مبلغ 2500 ريال سعودي، وذلك وفقاً للشروط الآتية: