نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 2022 وزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بالمملكة العربية السعودية وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص الموظفين فلا يتم استبعاد أي فئة من المجتمع من معاش الضمان المطور، فقط يرجع استحقاق صرف المعاش من عدمه إلى دخل الأسرة الكلي وفق شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وقد جاء ذلك التوضيح عبر خدمة عناية العملاء على موقع التواصل تويتر ردًا على أحد المستفسرين أفاد في سؤاله أنه من “عمله الحالي مندوب في إحدى الشركات الخاصة لتوصيل الطلبات فهل بإمكانه التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور“، وقد تمت الإجابة عليه بتغريدة من حساب عناية العملاء أن بإمكانه التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وسوف يتم تحديد مدى أهلية استحقاقه للدعم والرد عليه إلكترونيًا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

كذلك لطلب التقديم لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل بالسعودية 1443

في الختام للعاطلين عن العمل الراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد 2022، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 2022

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي: