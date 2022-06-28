التوظيف الموسمي وزارة الحج والعمرة 1443 الشروط والمؤهلات وأماكن العمل

التوظيف الموسمي وزارة الحج والعمرة 1443، قامت وزارة الحج والعمرة بالفصاح عن إعلانها السنوي، وهو إعلان موسمي تفتح من خلاله الباب للعديد من المؤهلات، بل لكافة المؤهلات من أجل التوظيف الفوري، وذلك من أجل خدمة جميع الضيوف الآتين لأداء فريضة الحج والعمرة، لا يوجد هناك مجال واحد للعمل بل تتعدد المجالات لكي تناسب جميع المؤهلات المختلفة، وهذا ما سوف نتحدث بعد ذلك.

التوظيف الموسمي وزارة الحج والعمرة 1443

نجد أن وظائف الحج الموسمية 1443 الذي تطرحه هذه الوزارة يكون بمقابل مادي، هذا غير الثواب الكبير الذي يحصل عليه الموظف جراء هذا العمل، نجد أن المنطقة التي يعمل بها هؤلاء الموظفون ليست واحدة بل تتعدد لأكثر من مكان ومنطقة، ولا يمكن تعيين أي موظف إلا في حالة أنه انطبقت عليه الشروط التي تقرها وزارة الحج والعمرة والتي سوف نتحدث عنها في السطور القادمة بالتفصيل حتى يمكننا أن نغطي جميع استفساراتكم.

شروط التوظيف الموسمي

لابد أن يكون المتقدم للعمل ذات أصل سعودي أي أن جنسيته سعودية.

أيضا يجب أن يكون المتقدمين للوظيفة حاصلين على الخبرة اللازمة للوظيفة المتقدم لها

كما أنه يجب أن يتناسب المؤهل مع تلك الوظيفة.

علاوة على ذلك لابد ان يكون أقل عمر للمتقدم للوظيفة 24 سنة.

بينما يجب أن ينعم المتقدم بصحة جيدة، هذا فضلًا عن قدرته البدنية العالية.

والأهم من ذلك كله تكون أولوية التعين بهذه الوظائف لمن سبق لهم العمل في موسم التوظيف الذي تطرحه وزارة الحج والعمرة.

ولكن لا يمكن التعين بهذه الوظائف قبل أن يكون المتقدم قد اجتاز المقابلة الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك يشترط من المتقدمين لوظائف السائقين أن يكون لديهم رخصة قيادة.

مجالات العمل في وظائف الحج الموسمية 1443

قسم خاص بالإداريين.

وقسم المراقبين.

سائقين.

مرشدين.

وظائف خاصة بالمجال التقني.

قسم مختص بالوظائف الهندسية.

المناطق التي يتم العمل بها فى وظائف موسم الحج 1443

منطقة جدة.

منطقة مكة المكرمة.

جميع المنافذ التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية سواء كانت منافذ برية أو منافذ جوية أو بحرية.

المؤهلات الدراسية المطلوبة للتوظيف

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو أقل من ذلك.

جميع الحاصلين على الدبلومات الفنية وغيرها.

الشهادات العالية من بكالوريوس أو ليسانس، بالإضافة لأصحاب الدكتوراه والماجستير أو أكثر من ذلك.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل الأمور التي تتعلق بعملية التوظيف الموسمي وزارة الحج والعمرة 1443، ولكن لابد أن تعلموا أن عملية التوظيف تستمر حتى تعلن الوزارة عن اكتفائها، فكل ما عليكم أن تبادروا بالتقديم.