طريقة التقديم على الضمان المطور وشروط الحصول علية عبر موقع sbis.hrsd.gov.sa

يتساءل الكثيرون عن طريقة التقديم على الضمان المطور باعتباره من البرامج المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجًا وتزويدها بالدعم المادي لمواجهة متطلبات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي شهدها العالم كله خلال السنوات الأخيرة مع توفير كل سبل التدريب والتأهيل لهذه الأسر الفقيرة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة التقديم على الضمان المطور

التسجيل في الضمان الاجتماعي هو إحدى البرامج الخدمية المقدمة من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والتي تستهدف الأسر الأكثر فقرًا لذا أتاحت الوزارة إمكانية التقدم إلى هذا البرنامج إلكترونيًا من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على منصة الضمان المطور على شبكة الانترنت.

بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة على الشاشة.

ثم يعدها يتم اختيار إنشاء حساب جديد أو الدخول إلى بوابة الضمان المطور الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم اختيار حماية المعاشات ويتم الدخول عليها.

بعد ذلك يتم الدخول على الرموز الخاصة لتسجيل الدخول إلى الخدمة.

بينما ينبغي تحديد مكتب الضمان مع ضرورة تحديد الفئة.

أيضا لابد من تسجيل البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة مع ضرورة الاطلاع على كافة الشروط والأحكام الظاهرة على الموقع ثم اختيار زر موافق.

بعد ذلك يتم الدول على زر إرسال.

شروط الضمان المطور

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور ومنها:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية ويقيم بشكل كامل في المملكة السعودية مع استثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي وأبناء المرأة المطلقة أو الأرملة السعوديين وكذلك الأبناء الغير سعوديين للمرأة المطلقة أو الأرملة السعودية.

بينما يطبق الضمان المطور على الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة.

كما ينبغي أن يقل دخل المتقدم عن 1100 ريال سعودي.

أيضا يشترط ألا يمتلك المتقدم لأي أصول وألا يقيم في أحد مراكز الرعاية الحكومية مثل المستشفيات والسجون وغيرها.

في نهاية مقال طريقة التقديم على الضمان المطور حيث تم التعرف على طريقة التقديم لهذا البرنامج الخدمي المقدم من المملكة العربية السعودية بالتفصيل. مع توضيح الشروط الواجب توافرها في المتقدم لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.