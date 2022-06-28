تمويل فوري للسعودي والمقيم ب100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب

تمويل شخصي فوري للسعودي والمقيم في المملكة حيث يمكن الحصول على تمويل من شركة البيت الأهلي بمبلغ لا يقل عن 5000 آلاف ريال سعودي ولكن بحد أقصى 100 ألف ريال سعودي وتمنح الشركة التمويل بموافقة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حيث يعطي التمويل بدون الحاجة إلى كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري على هيئة تمويل سلع إستهلاكية يستطيع أن يستفيد منها كافة العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية ويتم الموافقة الفورية والسريعة على التمويل بعد تطبيق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي الإستهلاكي ويرغب الكثير التقديم الإلكتروني على هذا التمويل للحصول على تمويل ميسر نقدي فوري بالتقسيط الشهري المرن لمدة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات بموافقة الشركة لكافة العملاء في أراضي السعودية.

أهم الشروط الواجبة للتمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي

فرضت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعض الضمانات والشروط للحصول على الموافقة المطلوبة عند طلب التمويل الشخصي المعروف بأسم التمويل الإستهلاكي المرابحة المقدم للأفراد ويرغب العميل السعودي أو المقيم الحصول عليه من أجل توفير كافة المزايا المتاحة بالشركة ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد توفير جميع الشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يحتاج التمويل الإستهلاكي توفير دخل شهري ربما يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر للموافقة على التمويل بالشركة.

شركة البيت الأهلي للتمويل تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من 6 شهور للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة.

إيضًا العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية مطلوب منهم توفير فترة عمل أقل تبدأ من 3 أشهر.

يتم التقديم من عمر 21 عام حتى 65 عام طبقًا للشروط والأحكام المطلوبة للتمويل عن طريق شركة البيت الأهلي بالمملكة العربية السعودية.

مزايا الحصول على تمويل شخصي فوري لدى شركة البيت الأهلي

التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي من البرامج التمويلية المهمة للمواطن السعودي والمقيم لأنه يوفر جميع المزايا التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين الحصول على التمويل بدون كفيل إيضًا بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد لا تزيد 5 سنوات وهي أطول فترة سداد في المملكة العربية السعودية لذلك نوضح إليكم اليوم بالتفصيل كافة المزايا المتاحة عند التقديم على التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة كما يلي: