نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور برقم الهوية لنتائج الطلاب في الاختبارات النهائية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور برقم الهوية واستعلام عن نتائج الطلاب، حيث بدأ الطلاب الاختبارات النهائية اليوم في اللجان المدرسية، طبقًا لجداول الاختبارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم من قبل، وفي نفس السياق أعلنت الوزارة أن نتائج الطلاب سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمجرد الانتهاء من الاختبارات، وقبل بداية إجازة نهاية العام، لذلك ازداد البحث حول تسجيل دخول نظام نور، وكيفية الاستعلام عن النتائج برقم الهوية، ومن خلال التقرير التالي سنوضح لكم خطوات الاستعلام بالتفصيل، كذلك كيف يمكن لولي الأمر أن ينشئ حساب في نظام نور.

نظام نور برقم الهوية لنتائج الطلاب

أكدت وزارة التعليم أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية بالتزامن مع انتهاء الاختبارات النهائية، وهو يوم الخميس القادم الموافق 1/ 12/ 1443، وعندها يستطيع ولي الأمر الاستعلام عن نتائج نظام نور بكل سهولة كما هو المعتاد، كما وفرت وزارة التعليم إمكانية استعراض النتائج عبر تطبيق توكلنا، الذي وصل حد التطوير إلى الخدمات التعليمية، فأصبحت هناك خاصية الاستعلام عن نتائج الطلاب، ونتائج قياس.

استعلام نتائج الطلاب في نظام نور

بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم عن اعتماد نتائج الطلاب، وأنها متاحة عبر نظام نور، يستطيع ولي الأمر الاستعلام عنها بالخطوات الآتية:

ينتقل ولي الأمر إلى رابط نظام نور. يسجل ولي بيانات دخول نظام نور. يكتب اسم المستخدم وكلمة السر، ثم يكتب رمز الصورة المرئية. يضغط على تسجيل الدخول. كما يوفر نظام نور إمكانية الدخول عبر النفاذ الوطني. يبحث ولي الأمر عن نتائج الطلاب في الخيارات المتاحة. يسجل البيانات المطلوبة من رقم الجلوس ورقم الهوية. يضغط على استعلام ينتظر قليلًا حتى يتم تحميل الدرجات، فقط تتأخر في الظهور لبضع دقائق نتيجة الضغط على الموقع.

نظام نور برقم الهوية

نظام نور برقم الهوية من أفضل المنصات التعليمية التي توفر الخدمات بشكل رقمي، فهي توفر خاصية الاستعلام عن النتيجة من مختلف المراحل، كما توفر لولي الأمر إنشاء حساب خاص به، وإمكانية تسجيل الدخول ليتابع المستوى الدراسي للأبناء، بالإضافة إلى نقل الطلاب من مدرسة لأخرى، واستخراج الشهادات، إلى غيره من الخدمات التي وفرت الوقت والمجهود، ومكنت ولي الأمر من تنفيذ هذه الخدمات بشكل رقمي، وبالتالي فلا داعي للتواجد في المدارس وإدارات التعليم.

أكدت وزارة التعليم أن الإعلان عن نتائج الطلاب سيكون في أقرب وقت ممكن؛ حيث أنه بمجرد انتهاء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1443، سيتم اعتماد النتائج، وذلك بعد أعمال التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات في الكشوف، ومن ثم مراجعة الكشوف؛ حتى يحصل كل طالب على حقه، لتخرج الوزارة في بيان رسمي معلنًا عن نتائج الطلاب، وأنها متاحة عبر نظام نور وتطبيق توكلنا.