عبر منصة فواتيري وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر يونيو  2022

للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيه من خلال منصة فواتيري، ومن خلال مقالي سوف نوضح بالتفصيل كيفية التسجيل فى منصة فواتيري وتوضيح وشرح خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالتفصيل، وهو مانقدمه من موقع رسمي للحكومة في المملكة وهو منصة فواتيري، حيث يمكنك الحصول على جميع خدمات المنصة من استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو، وتستطيع إتمام الدفع أيضا على تلك المنصة، وذلك بشرط أن تكون مالكا لحساب على منصة ابشر الرسمية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر يونيو:

تتيح الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات المتعددة الت ييمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويتم الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمنصة فواتيري من خلال الرابط الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، وذلك بهدف توفير استهلاك الكهرباء من خلال خطوات بسيطة جدا كالآتي:

ادخل على الرابط الالكتروني لمنصة فواتيري.

ثم تقوم بادخال رقم الحساب الخاص بك.

كتابة البريد الإلكتروني.

اختيار اللغة التي تريد ظهور الفاتورة بها.

الضغط على ايقونة تسجيل.

تفتح صفحة تلقائية بها تفاصيل الفاتورة.

كيفية التسجيل في منصة فواتيري: