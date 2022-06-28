نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة فواتيري وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر يونيو 2022 في المقال التالي
للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يونيه من خلال منصة فواتيري، ومن خلال مقالي سوف نوضح بالتفصيل كيفية التسجيل فى منصة فواتيري وتوضيح وشرح خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالتفصيل، وهو مانقدمه من موقع رسمي للحكومة في المملكة وهو منصة فواتيري، حيث يمكنك الحصول على جميع خدمات المنصة من استعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو، وتستطيع إتمام الدفع أيضا على تلك المنصة، وذلك بشرط أن تكون مالكا لحساب على منصة ابشر الرسمية.
كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر يونيو:
تتيح الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات المتعددة الت ييمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويتم الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمنصة فواتيري من خلال الرابط الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، وذلك بهدف توفير استهلاك الكهرباء من خلال خطوات بسيطة جدا كالآتي:
- ادخل على الرابط الالكتروني لمنصة فواتيري.
- ثم تقوم بادخال رقم الحساب الخاص بك.
- كتابة البريد الإلكتروني.
- اختيار اللغة التي تريد ظهور الفاتورة بها.
- الضغط على ايقونة تسجيل.
- تفتح صفحة تلقائية بها تفاصيل الفاتورة.
كيفية التسجيل في منصة فواتيري:
- ادخل على رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي .
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة تسجيل جديد.
- ثم تقوم ومن خلال فتح صفحة جديدة تختار منها أفراد أو أعمال.
- انتظر سوف يوجهك الموقع لصفحة بيانات قم بكتابتها بشكل صحيح.
- ضرورة كتابة جنسيتك ورقم الهوية ورقم الهاتف الخاص بك على أن يكون هذا الرقم فعال عند لحظة التقديم.
- الضغط على ايقونة استمرار.
- تصلك رسالة نصية من منصة فواتيري بها كود تحقق.
- ثم تقوم بكتابة الكود المرسل لك في المكان الصحيح.
- وبعد مراجعة كافة البيانات والتحقق من البيانات المرسلة سيوجهك الموقع لإكمال عملية التسجيل.
- ضرورة كتابة كافة البيانات كاملة سيرسل كود تحقق آخر.
- من الضروري كتابته بشكل صحيح
- يتم إرسال رسالة أو ميل بهدف تفعيل حسابك.
- عليك بالدخول على الميل ثم تقوم بالنقرعلى تفعيل.
- اصبح الان بعد تلك الخطوات عندك حساب مفعل على منصة فواتيري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر منصة فواتيري وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر يونيو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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