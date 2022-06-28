أبشر توضح خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة للمقيمين بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة الفرصة لمعرفة خدمات منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وذلك لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ، وأطلقت خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الجوازات، ليستطيع المواطن الاستعلام عنه، ويمكن استرداد المستحقات الخاصة بهم عن طريق اتباع عدة خطوات إلكترونية بسبطة، والابتعاد عن المعلومات الورقية، تسهيلا على جميع الأفراد بالمملكة وتقليل الوقت والجهد وتحقيق رؤية المملكة 2030.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات الجوازات برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن رصيد المدفوعات الجوازات برقم الإقامة عبر منصة أبشر الحكومية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الجوازات.

يجب أن تقوم بتعبئة جميع البيانات المتطلبة ليتم اكمال الاستعلام بنجاح.

يجب إدخال رقم الإقامة في المكان المخصص لها.

يجب كتابة رمز التحقق في الخانة الخاصة به.

سيتم عرض المعلومات والتفاصيل الخاصة عن رصيد المدفوعات كاملة.

الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الحدود

يمكن الاستعلام عن رصيد الجوازات برقم الحدود عن طريق منصة أبشر والتي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع أبشر الإلكتروني.

ثم اختر خدمات أبشر أفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول وتسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة والإسم ورقم الهوية الوطنية.

قم بكتابة كلمة المرور المناسبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة الدخول.

استعلم عن رصيد المدفوعات.

قم بتسجيل جميع بياناتك في الصفحة التالية.

ثم سجل رقم الحدود.

قم بإدخال الرمز لعرض جميع تفاصيل رصيد المكفولين والجوازات.

طريقة طلب استرداد مبلغ جواز السفر

يمكن استرداد مبلغ جواز السفر للأفراد من خلال إحدى البنوك المتاح بها تلك الخدمة مثل بنك الراجحي، بنك الرياض، بنك البلاد، البنك الوطني السعودي، وبنك الجزيرة والبنك الأول، من خلال اتباع تلك الخطوات: