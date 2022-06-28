نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعلم عن قرض امكان 2022 وأبرز المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف استعلم عن قرض امكان وما هي طريقة تسديد إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية إذ أن تمويل إمكان يعتبر من أفضل أنواع التمويل، وقد قدمت الشركة العديد من أنواع القروض مثل القرض الشخصي للمواطن السعودي، كما يتم توفير تمويل السيارات التأجيري للمواطن والوافد، وعند اطلاعك على شروط قرض إمكان تستطيع التسجيل بسهولة بعد أن قامت الشركة برقمنة خدماتها للتسهيل على المستفيدين، وذلك من خلال إطلاق تطبيق إمكان.

كيف استعلم عن قرض امكان

أصبح هناك إمكانية للاستعلام عن خدمات شركة إمكان عبر الإنترنت، إذ أن الشركة تسعى إلى تكوين قاعدة عريضة من العملاء في المملكة من جميع المدن، أما عن كيف استعلم عن قرض امكان فيمكن من خلال التالي:

تسجيل الدخول من خلال تطبيق امكان أو من خلال الموقع الإلكتروني لإمكان عبر محركات البحث.

تصفح الموقع والتعرف على المنتجات التمويلية الجديدة وأسعارها أيضًا.

الدخول إلى أي منتج للاستعلام عن الشروط والأحكام.

رقم شركة إمكان للتمويل المجاني

أما عن الاستفسار عن استحقاق تمويل إمكان أو الأهلية فيمكن عن طريق رقم الشركة المجاني المتوفر من أي مكان داخل المملكة 8001240251 وهذا الرقم يعمل على مدار اليوم والساعة وعلى مدار أيام الأسبوع أما للتواصل مع فريق مبيعات الشركة فيمكن التواصل من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشر صباحًا فقط.

منتج التمويل الشخصي من إمكان

التمويل الشخصي أو التمويل المصغر هو أحد الحلول المميزة من الشركة وذلك بسبب تسهيل الشروط ومنها أن الحد الأدنى للراتب لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي والسن من الخامسة والعشرين، وقد أكدت الشركة على ضرورة أن يكون السجلات الائتمانية لجميع العملاء لا تحتوي تعثرات مالية، وعند تحقق الشروط السابقة، يحصل المستفيد على المميزات التالية:

الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب.

يمكن الانضمام للحصول على التمويل بدون شرط اعتماد جهة العمل.

وإذا توفرت كافة الشروط السابقة، يستطيع العميل أن يحصل على قرض شخصي بقيمة خمسين ألف ريال سعودي أو قيمة أقل من ذلك بناءً على رغبته ولكن لا تقل عن ألفين ريال سعودي.