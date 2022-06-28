نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض stc لتقسيط الجوالات الذكية بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض stc لتقسيط الجوالات مخصصة فقط لعملاء شركة الاتصالات السعودية الرائدة في تقديم حلول وتقنيات متميزة إلى العملاء من المملكة العربية السعودية، فقد قدمت باقات مفوتر الجديدة بأسعار مميزة، ووفرت أيضًا عروض stc للأجهزة الذكية وهي أحد العروض التي تؤهل المستفيدين إلى تقسيط جوالات بدون كفيل شاملة لجميع الأجهزة الذكية ومن المنتظر أن توفر الشركة أيضًا خلال الفترة القادمة حلول تقسيط ايفون 14 برو ماكس ولكن بعد أن يتم الإعلان عن تقديمه إلى الأسواق العربية.

عروض stc لتقسيط الجوالات

العروض الجديدة من خلال الاتصالات السعودية يمكن معرفتها من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وذلك لعملاء الباقات المختلفة أو باقات مسبقة الدفع، وقد أطلقت بعض الباقات التي تؤهل المستخدم إلى الحصول على جوال مجاني، ويمكن معرفة عروض stc لتقسيط الجوالات كما يلي:

زيارة رابط الاتصالات السعودية.

ثم تصفح الصفحة الرئيسية والنقر على تبويب الأجهزة.

منها يتم اختيار خدمات التقسيط والاطلاع على كافة البرامج المتوفرة ومعرفة أجدد العروض أيضًا.

تقسيط جوالات بدون كفيل stc

أما إن لم يكن لدى المستخدم كفيل ولا يرغب في تحويل الراتب أيضًا فهنا يمكن استخدام حل تقسيط الجوالات بالتعاون مع شركة كوارا، واستلام تمويل بقيمة ثلاثين ألف ريال سعودي بحد أقصى وهناك مميزات كثيرة أعلنت عنها الشركة منها تقديم الدفعات على فترة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقد تم تصميم خدمة التقسيط بحيث تكون مناسبة لكافة العملاء، إذا كان مواطن سعودي فيمكنه التقسيط أو المقيم والمتقاعد أيضًا، ولكن في المقابل قامت الشركة بوضع عدد كبير من الشروط وكذلك كوارا للتمويل اشتركت في وضع الضوابط الخاصة بالأهلية.

هل أنا مؤهل لتقسيط جوالات stc؟

لمعرفة شروط الأهلية لجميع الشرائح قبل أن يتم تقديم الطلب، لا بد من اتباع الخطوات الآتية:

العميل يقوم بدخول موقع الاتصالات السعودية.

ثم يختار الأجهزة ويقوم بالدخول إلى كوارا للتمويل.

ستظهر لك جميع الشروط والأحكام، وهي عبارة عن ضوابط تتعلق بالحالة الوظيفية وكذلك إجمالي الراتب الصافي للمتقاعدين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص ومتى تم الالتحاق بهذه الوظيفة لكافة المستفيدين.