نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية بمناسبة عيد الأضحى 1443 لمستفيدي الضمان الإجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل مستفيدي الضمان الإجتماعي المطور، عن موعد نزول المكرمة الملكية في حسابات المستفيدين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مثلما حدث في شهر رمضان الماضي، حينما نزلت دفعة المكرمة الملكية في حسابات بعض المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي المطور، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي الصادر عن الملك سلمان، بينما لم يحصل عدد أخر من مستفيدي الضمان الإجتماعي المطور على مكرمة شهر رمضان، بسبب عدم تحقق الحد المانع من الآيبان، وهو ما يجعل الكثيرون يتطلعون للتعرف على موعد صرف مكرمة الملك سلمان لعيد الأضحى المبارك وقيمتها وشروط الإستحقاق، وهو ما نوضحه في المقال الحالي.

المكرمة الملكية لعيد الأضحى المبارك 1443

أكدت المصادر أنه من المقرر أن يصدر مرسوم ملكي من الملك سلمان، بنزول المكرمة الملكية على حسابات المستفيدين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كان مستفيدي الضمان المطور قد استفادوا من المكرمة الملكية بمناسبة شهر رمضان والذين تحقق لهم الحد المانع من الآيبان، وذلك للإستفادة منها في تصريف الأمور الحياتية بمناسبة العيد، حيث أن الهدف من المكرمة هو مد يد العون لأصحاب الحاجات للعيش بحياة كريمة.

موعد نزول مكرمة عيد الأضحى الملكية

وفقاً للتوقعات فإنه من المقرر أن يتم نزول المكرمة الملكية لعيد الأضحى، مع الدفعة السابعة من الضمان الإجتماعي المطور، وذلك قبل موعد عيد الأضحى 1443، وبالتالي يحصل المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي المطور على راتبين هذا الشهر، الأول هو راتب الضمان الإجتماعي المطور والثاني هو راتب المكرمة الملكية، على أن يبدأ صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لهذا الشهر خلال الأيام القليلة المقبلة.

قيمة المكرمة الملكية لعيد الأضحى المبارك

المكرمة الملكية هي منحة مالية يتم منحها من الملك سلمان بمرسوم ملكي، وذلك لمستفيدي برنامج الضمان الإجتماعي المطور، وتقدر قيمتها وفقاً لعدد الأفراد في الأسرة على النحو التالي:-

قيمة المكرمة للعائل: 1000 ريال سعودي.

قيمة المكرمة للتابع: 500 ريال سعودي.

قيمة المكرمة للأسرة المكونة من ثلاث أفراد 2500 ريال سعودي.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الشروط الواجب توافرها في مستفيدي الضمان الإجتماعي للإستفادة من المكرمة الملكية، والتي هي على النحو التالي:-