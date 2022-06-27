تعرف علي شروط الحصول علي سلفتك الطارئة من منصة سلفة الالكترونية وايضا طرق التسجيل

نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة من أهم وأكبر المنصات التى تقدم الكثير من التمويلات المختلفة للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية . فالكثير من المواطنين يسعون فى الاستفادة من التمويلات المقدمة من منصة سلفة الالكترونية وذلك لسهولتها وسرعتها . فأنها تقدم تمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودى . فأغلب المواطنين أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد وظهورة توقفت مصالحهم وأصبحوا بحاجة الى التمويل لتحسين ظروفهم المعيشية . لذا يلجأ الكثير منهم الي اسرع تمويل لكي يبدأون فى عمل مشروع صغير يسد من خلاله احتياجاتهم الشخصية واحتياجات أسرتهم الخاصة . وللعلم التمويلات المقدمة من منصة سلفة الالكترونية تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذه أهم ما يميز منصة سلفة . تمويلك من سلفة ايضا لا يحتاج الى تحويل الراتب او وجود كفيل بجوارك . فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى سوف نوضح ونعرض لكافة متابعينا الكرام شروط تمويل منصة سلفة الالكترونية . وايضا كيفية الحصول على التمويل ممن منصة سلفة .

اعرف شروط تمويلك من منصة سلفة الالكترونية

التمويل داخل منصة سلفة الالكترونية وضعت بعض الشروط لكى يتم حصولك على التمويل ويجب ان تكون هذة الشروط متوفرة لديك وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية .

ثانيا : للحصول على قرض منصة سلفة يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام و 60 عاما .

ثالثا : الراتب الشهرى الخاص بالمتقدم يجب إلا يقل عن 4000 ريال سعودى .

رابعا : يجب أن يكون قد مر على العمل الخاص بك فى القطاع الحكومى 3 شهور وفى القطاع الخاص 6 شهور.

اعرف طريقة التسجيل للحصول علي تمويلك من منصة سلفة

يجب على المواطن السعودى اتباع خطوات التسجيل جيدا للحصول على التمويل وهى كالاتى :

اولا : يجب الدخول على الموقع الرسمى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية وكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل : الاسم رباعي ، رقم الهاتف ، البريد الالكتروني .

ثالثا وقم بالضغط على طلب التمويل ثم حدد القيمة التمويلية التي ترغب فى الحصول عليها وكذلك مدة القسط الذي تستطيع الوفاء به حسب ظروفك الاقتصادية .

رابعا : ومن ثم وافق على جميع شروط واحكام منصة سلفة الالكترونية .

خامسا : قم بانتظار رسالة تصل إليك .

اخيرا وضحنا على حضراتكم نبذة بسيطة عن منصة سلفة الالكترونية وانها من اكبر المنصات التى تقدم تمويل شخصى لجميع عمالئها الكرام وايضا وضحنا كيفية التسجيل داخل منصة سلفة ونتمنى ان تنال اعجابكم .