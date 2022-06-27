شروط ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية 1443؛ أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك لتسهيل تجديد الهوية دون الحاجة للذهاب لمقرات الأحوال المدنية ولكن لابد من توافر بعض الشروط ليتم تجديدها بنجاح ويستغرق وقت استخراج الهوية 14 يوم تقريباً وتُعد الهوية من الوثائق الهامة التي تحتوي على العديد من المعلومات الشخصية عن حاملها ومن خلال التالي نوضح لكم شروط تجديد بطاقة الهوية عبر موقع ثقفني.

شروط ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية 1443

من أجل تجديد الهوية الوطنية بنجاح لابد من الانتباه الشروط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم لتجديد الهوية سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمره عن 18 عام.

تسليم البطاقة القديمة لمكتب الأحوال المدنية.

كتابة كافة البيانات في نموذج تجديد الأحوال رقم 58 بخط واضح يدوياً أو إلكترونياً.

إدخال كافة البيانات بدقة والتأكد من صحتها.

القيام بحجز موعد للتجديد.

تدوين العنوان بشكل صحيح وذلك لأن البطاقة يتم إيصالها عن طريق البريد الإلكتروني.

إرفاق صورة بخلفية بيضاء ففي حالة عدم وجود صورة يتم رفض الطلب.

وأيضاً إرفاق صورة من نموذج التجديد.

إرفاق صورة من القيد العائلي في حالة إن كان المتقدم متزوجاً.

طريقة حجز موعد لتَجديد الهَوية الوطنية أبشر 1443

حتى يتم تجديد الهوية الوطنية لابد من حجز موعد عبر أبشر وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية :

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال رقم الإقامة.

ثم تدوين كل البيانات المطلوبة.

تدوين رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على التحقق من البيانات.

الدخول إلى تبويب المواعيد واختيار الأحوال المدنية.

قراءة التعليمات والأحكام جيداً ثم الانتقال إلى خدمة المواعيد.

الضغط على حجز موعد تجديد ثم الضغط على الخدمات واختيار خدمة تجديد الهوية.

تحديد مكان الإقامة من القائمة ثم النقر على التالي تحديد الفرع الأقرب ثم تحديد الموعد المناسب وتأكيده.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال شُروط ومتطلبات تَجديد الهوية الوطنية 1443، كما وضحنا أيضاً طريقة حجز موعد لتجديد الهوية الوطنية.