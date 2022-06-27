عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه الغير مستحقة للدعم وشروط الضمان

عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه الغير مستحقة للدعم التى تقدم بيانات غير صحيحة للحصول على نعاش الضمان الاجتماعي، ولقد تم وضع مجموعة من المعايير الهامة والشروط الخاصة بالتقديم والاشتراك في ذلك البرنامج، وأهمها تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين، كما يتم توفير الحد الأدنى من الدخل للأسرة الفقيرة والتي يلبي الاحتياجات الأساسية لكل عائل ومستفيد، ويقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المحددة، ويتوفر الضمان الاجتماعي للمتزوجة والأرامل وكذلك المتقاعدين، يوجد أسباب للاستبعاد من الضمان مثل إذا تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد الأقصى لمقدم الطلب، ويتم تقديم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه، متضمنا البيانات والمستندات اللازمة المبينة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له.

عقوبة الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه الغير مستحقة للدعم

تختلف العقوبة الخاصة بالضمان على حسب القيمة التي كان يحصل عليها الفرد، والتي تم وضعها ضمن البنود الخاصة بالبرنامج والتي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة. تم تقدير العقوبة الخاصة بالمرأة المتزوجة التي حصلت على الدعم من دون استحقاقه بحوالي عشرة آلاف ريال سعودي. ويوجد بعض الحالات التي يتم فرض عليها السجن لمدة لا تقل عن عام كامل. مع العلم أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها فرض عقوبة الغرامة المالية والسجن معا.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة

يوجد شروط يجب الالتزام بها للمتزوجة عند الاشتراك فى الدعم الشهر فى الضمان الاجتماعي المطور وفقا لمعايير قد وضعتها الوزارة بما يتناسب مع كل حالة وتقدير المعاش المناسب:

يجب أن يكون الدخل المالي الخاص لا يتعدى الحد الخاص بالدخل الشهري الخاص بالضمان الاجتماعي. أن تكون المرأة سعودية الجنسية. يشترط أن تكون المرأة المتزوجة مستحقة للدعم الشهري الذي يتم الحصول عليه من الضمان. يجب ألا يكون لديك سجل تجاري أو مهني. الالتزام باستيفاء كافة متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتأهيل، التعليم، الخدمة المجتمعية.

والجدير بالذكر ان يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو كلاهما، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.