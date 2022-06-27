نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز والخدمات التي يتم فيها الإيقاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيق القوانين في كافة مجالات الحياة، وذلك لردع المخالفين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على السواء، ويعتبر إيقاف الخدمات عن أحد الأفراد صورة من صور تطبيق القوانين التي تقوم بها المملكة، حيث تمنع المواطن من القيام ببعض الخدمات التي يتمتع بها غيره نتيجة قيامه ببعض الأفعال التي ترفضها الدولة أو التي لا تؤيدها، حيث لا يمكن لهؤلاء المواطنين إصدار بعض الوثائق أو تجديدها، ويتم اتخاذ القرار عن طريق بوابة ناجز وهي بوابة إلكترونية تابعة لوزارة العدل تسهل عملية اتخاذ القرارات، كما يمكن من خلالها الرد على الاستفسارات أو توثيق بعض الوثائق وغيرها من الخدمات الأخرى.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

بوابة ناجز الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالقانون في محاكم الدرجة الأولى، وتقليل الإجراءات المتبعة في ذلك، ويمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر البوابة عن طريق التالي:

الدخول إلى موقع بوابة ناجز الإلكترونية. ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. إدخال رقم الهوية الخاصة بالمواطن. يتم عرض صفحة خاصة بالخدمات التي تم إيقافها عن المواطن.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر أبشر

تعتبر أبشر من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين على السواء، ومنها خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات إلكترونيا من خلال المنصة إلكترونية دون حاجة الذهاب الى المكاتب:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول.

اختيار أبشر أفراد واختيار الاستعلامات ثم الاستعلامات الإلكترونية.

يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن التعاميم.

ثم إدخال رقم السجل المدني الخاص به، ثم الضغط على استمرار.

الخدمات التي يتم فيها الإيقاف

تجديد جواز السفر وتجديد رخص سير السيارات والدراجات والشاحنات. في حالة تجديد بطاقة الإقامة وتجديد رخصة القيادة. شراء السيارات أو بيعها وإدارة الحساب البنكي.

هل يمكن رفع إيقاف الخدمات ومتى يتحقق ذلك

أكدت وزارة العدل أنه يمكن رفع إيقاف الخدمات عن المواطن، وذلك بعد مرور 3 أيام على الأقل من سداد الرسوم المقررة ضد المواطن الصادر بشأنه إيقاف الخدمات، ومن الجدير بالذكر أنه توجد 6 مؤسسات تابعة للدولة تقوم بإصدار القرار، وقد تصل هذه الفترة إلى 3 شهور على الأكثر.