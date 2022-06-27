نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق الاسكان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الشروط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شقق الاسكان الاجتماعي هي واحدة من برامج الإسكان التنموي التي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تتطلع إلى توفير وحدات سكنية جاهزة للمواطنين محدودي الدخل، ويمكن التسجيل على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونيًا وإذا كان الطلب مكتمل الأركان وتتوافر به كافة الشروط والأحكام يتم الموافقة وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي ٢٠٢٢ في أقرب فرصة، لذا سنتعرف على شروط شقق الاسكان الاجتماعي.

شقق الاسكان الاجتماعي

في إطار حرص الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز على عمل إصلاحات اقتصادية على كافة الأصعدة والمستويات أعلنت الوزارة عن وجود برنامج الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يوفر فرصة استلام شقق ووحدات سكنية في العديد من المدن وخصوصًا المدن الجديدة، وقد وضعت الوزارة العديد من الخيارات، ويمكن استلام شقق الاسكان الاجتماعي إذا توفرت الشروط التالية:

صاحب الطلب لا بد أن يكون مواطن سعودي الأصل والمنشأ، وإذا كان المتقدم امرأة فينبغي أن تكون متزوجة من رجل سعودي.

الحصول على راتب شهري لكافة المتقدمين.

السن لا يكون أقل من الخامسة والعشرين عام عند تسجيل الطلب إلكترونيًا.

ضرورة عدم الحصول على دعم الإسكان التنموي من قبل.

ألا يكون المواطن استفاد من أي خدمات دعم سكني في وقت سابق أو على مدار الخمس سنوات الماضية.

يشترط أيضًا ألا يكون هناك مسكن مسجل باسم المتقدم أو وحدة سكنية في أي مكان داخل المملكة.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يستطيع المواطنين التسجيل في الدعم السكني عبر الإنترنت دون بذل جهد أو إضاعة للوقت وهذا يأتي من خلال منصة الإسكان التنموي التابعة إلى الوزارة، ويتم النظر في الطلب بالاشتراك مع الجهات المختصة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط استلام شقق الاسكان الاجتماعي للمطلقات

المرأة المطلقة لها الأحقية للانضمام إلى برامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية ولكن وضعت الوزارة عدد مختلف من الشروط الإضافية للشروط السابقة كي تتمكن المرأة سواء أكانت مطلقة أو أرملة من الاستفادة من برنامج الدعم السكني.

ومن بين تلك الشروط ضرورة أن تكون مطلقة منذ سنتين على الأقل، وعليها تقدم وثيقة الطلاق الرسمية مع طلب التسجيل في الإسكان التنموي بالسعودية، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم 199090.