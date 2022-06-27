نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب وموعد صرف الضمان المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب، هو أكثر ما يتساءل بشأنه المستفيدون من الضمان الاجتماعي، خاصة مع اقتراب موعد صرف الضمان المطور 1443، والذي ينتظره الكثير ممن استفادوا، من التسجيل في الضمان المطور الجديد، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية، منذ فترة سابقة وذلك لدعم الأفراد والأسر، من المستحقين للحصول على راتب الضمان شهريا، أو راتب الضمان المقطوعة، خاصة وأنها تعينهم على سد احتياجاتهم المادية، بدلا من الحصول على القروض البنكية والتورط في سدادها شهريا، ولهذا السبب يجب أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي، مستوفيا لكل الشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، تحت مسمى شروط نظام الضمان المطور الجديد، وذلك بهدف إخبار المواطنين عن الاشتراطات والمستندات التي يجب عليهم توفيرها، قبل عملية التسجيل من خلال رابط التسجيل الرسمي Sbis hrsd gov sa.

متى ينزل الضمان بعد التحقق من الايبان

عقب أن يقوم المستحق لصرف راتب الضمان المقطوعة، يجب عليه أن يقوم بعمل استعلام عن أهلية الضمان المطور، والتأكد أنه قد تم التحقق من رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي، ذلك أن هذا الحساب الموثق، هو السبيل الوحيد لصراف راتب الضمان الاجتماعي، ولهذا السبب يتم إرسال رسالة عبر الجوال للمستفيد، يتم إخباره بها أنه “قد تم التحقق بنجاح الضمان المطور”، والتي تعني أهلية المستفيد لصرف المعاش، وعقب وصول تلك الرسالة إلى المستفيد، يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي، في الشهر التالي لها، ويصرفها المستحق، من خلال مكتب الضمان الذي قام بتحديده أثناء مرحلة التسجيل الالكتروني في الضمان المطور، وهو الأمر الذي يجيب عن تساؤل المستفيد “كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟”، وبذلك تكون قد علمت متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب.

هل تم إيداع الضمان اليوم 1443

مع تداول الأخبار بشأن موعد صرف الضمان الاجتماعي، لشهر يونيو 2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، عبر منصة الدعم والحماية، سوف يتم بحلول يوم الخميس الموافق للأول من شهر ذي الحجة عام 1443 هجريًا، وذلك لكافة مستحقي صرف معاش الضمان الاجتماعي، في يوم 30 يونيو 2022م، لكل المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، وبالتالي فهذا الموعد يجيب عن تساؤل “متى ينزل الضمان للمطلقه بعد التقديم”.

الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، للمستفيدين الجدد عبر رابط Sbis hrsd gov sa، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2022، ثم عمل استعلام عن أهلية المستفيد، وكذلك استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، عبر الخطوات التالية: