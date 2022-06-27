منصة مسار تسجيل الدخول لتحديث البيانات masar.sa وزارة الموارد البشرية السعودية

منصة مسار تسجيل الدخول masar.sa عبر الرابط الرسمي الذي تم تدشينه لعملاء وزارة الخدمة المدنية سواء أكانوا موظفين مدنيين أو مختصين من الوزارة لتمكينهم من الاستفادة من كافة التقنيات الحديثة المطورة بالوزارة، حيث تقدم المنصة جميع الخدمات الرقمية للموظف الحكومي المدني مثل تمكينه من تصحيح البيانات واستعراضها، أيضًا تقدم خدمة التقارير الطبية بالاشتراك مع وزارة الصحة السعودية، كذلك تتيح للموظف الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تعمل على اختصار الوقت والجهد على الموظف المدني دون مراجعة الوزارة​.



رابط منصة مسار تسجيل الدخول masar.sa وزارة الموارد البشرية 1443

إضافة لما سبق فلراغبي تحديث بياناتهم الوظيفية اتباع الخطوات التالية بالترتيب دون الرجوع للوزارة:

أولًا الدخول إلى منصة مسار الرقمية الإلكترونية.

الإلكترونية. يلي ذلك القيام بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد بالمملكة.

بالمملكة. كذلك قم بتعبئة كافة البيانات الموضحة أمامك على الشاشة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كما يتم ادخال الكود المرئي الظاهر أمامك على الشاشة في الخانة المخصصة له.

الظاهر أمامك على الشاشة في الخانة المخصصة له. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل دخول خدمات أفراد.

أيضًا قم بفتح قائمة خدمات، ومن ثم النقر على بياناتي الوظيفية.

ومن ثم النقر على ثم قم باختيار انشاء طلب والووج منه إلى تعديل البيانات.

يلي ذلك كتابة كافة البيانات بشكل صحيح وانقر على خانة التالي.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة اقرار بالموافقة على الضغط على خانة إرسال الطلب.

خدمات منصة بياناتي الوظيفية منصة مسار وزارة الموارد البشرية 1443

كما ذكرنا سابقًا أن منصة بياناتي الوظيفية تقدم العديد من الخدمات للموظفين المدنيين نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا تمكين الموظف الحكومي المدني من تصحيح البيانات واستعراضها.

من تصحيح البيانات واستعراضها. كذلك تقديم خدمة التقارير الطبية بالاشتراك مع وزارة الصحة السعودية.

أيضًا تمكين الموظف المدني من الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة.

كما تقدم المنصة الرقيمة إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية.

كذلك تتيح اعتماد تحديث البيانات الوظيفية للموظف المدني.

العمل على متابعة كافة طلبات الموظف من أي مكان وفي أي زمان.

في النهاية تعمل على اختصار وقت وجهد الموظف المدني من خلال الخدمة الرقمية الإلكترونية دون الرجوع للوزارة.

أهداف منصة مسار 2022 بالمملكة العربية السعودية

أولًا العمل على المساهمة في تطوير منظومة العمل الحكومي بالمملكة والارتقاء بمستوى الجودة المقدمة للمستوى منافس عالميًا وفق رؤية المملكة 2030. كذلك العمل على استثمار رأس المال البشري بالسعودية وهو من أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين مستوى خدمات الموارد البشرية. أيضًا القيام بحوكمة الأنظمة والإجراءات بما يتماشى ولائحة الموارد البشرية التنفيذية. في النهاية تساهم في رفع مستوى وكفاءة الأجهزة الحكومية السعودية وفاعليتها.

خطوات توثيق بياناتي عبر منصة مسار الإلكترونية masar.sa

في الختام لراغبي توثيق بياناتهم من خلال منصة مسار اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: