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عمر شويل - جدة شروط استقدام العمالة بالمملكة التي قامت وزارة العمل بالمملكة بوضع المعايير والإطار العام للعمل في المملكة تحت بند العمالة المنزلية، حيث قامت بإطلاق منصة خاصة لتسجيل طلبات العمل وأيضا طلبات الحصول على العمالة الموثوقة والتي تكون تحت إشراف الوزارة المباشر، ويكون لدى العامل وأيضا صاحب العمل جميع الشروط العامة للعمل بالمملكة كما يكون لدى العامل المعايير العوامل ليتمكن من الحصول على فرصة.

[شروط استقدام العمالة بالمملكة] وزارة العمل بالمملكة musaned تفعيل منصة مساند my.gov.sa

#لك_مساند في رحلـة استقدامك pic.twitter.com/WW22re3N0W — مساند | Musaned (@Musaned_DL) #لك_مساند في رحلـة استقدامك pic.twitter.com/WW22re3N0W — مساند | Musaned (@Musaned_DL) June 13, 2022

تهتم وزارة العمل السعودي بكل ما يقوم به الطاقة البشرية للعمل بالمملكة، حيث يكون للعاملين من خارج المملكة الراغبين في الحصول على فرص مناسبة لعهم، وتم وضع عدد من المعايير بالفترة الأخيرة وخاصة بعد أن قامت الوزارة بتوطين العديد من الطاقات العاملة بالسعودية إلا أن هنالك فئات عاملة أخرى يمكن ويسمح باستقدامها من الخارج، وتقوم الوزارة بالإشراف الكامل على المكاتب التي تسمح بذلك كما تضع المعايير الهامة التي يكون على جميع الراغبين في العمل اتباعها.

الفئات التي يسمح لها بالعمل في المملكة

أعلنت الوزارة الفئات المسموح لها بالعمل في المملكة وهي من جميع الفئات، من الأعزب والمتزوج والذي لديه أطفال وغيرهم، وقامت بوضع المعايير الهامة لكل فئة منهم، من كل من الذكور والإناث، ليتم وضع معايير عامة للعمل والالتزام التام بالقوانين، ويكون على الفئة المقبولة التقديم واستكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة منها للتمكن من الحصول على الفرص.

وتحت بند العمالة المنزلية قامت الوزارة باستقدام كل من العامل المنزلي والعاملة وأيضا السائق الخاص والمربية المنزلية، كما تم قبول فئات الممرض والممرضة المنزلية بما يشمل فئات المتزوج والأرامل والأعزب والنساء أيضا من نفس الفئات.

منصة مساند الإلكترونية

أعلنت الوزارة منصة مساند لتكون المنصة الخاصة بتسجيل طلبات العمل بالمملكة، وذلك بالاشتراك مع المنصة الوطنية الموحدة، كما تضع المنصة فيديو يشرح الفئات المطلوبة وشروط العمل، ويتاح التسجيل فيها باتباع كافة الخطوات اللازمة بعد التعرف على المعايير العامة وذلك لتتمكن من استخراج تأشيرة العمل المنزلي.

شروط استقدام العمالة المنزلية بوزارة العمل

تم وضع عدد من المعايير لكل من المتزوج والمطلق والأرمل ولكل فئة الشروط الخاصة بها، وتحرص الوزارة على توفير العمل المناسب للفئة المناسبة، ويتم التوزيع كالتالي:

شروط الاستقدام للمتزوج والمطلق ومن لديه ابناء

يجب أن يمتلك حساب مصرفي بحد أدنى 35 ألف ريال.

يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

يحق للمتزوج طلب تأشيرة واحدة فقط إذا كان مقيما وليس له الجنسية السعودية.

أما للمطلق يحق له الحصول على تأشيرتين.

يحق له الحصول على خمس تأشيرات إذا كان له ابناء.

وإذا كان مواطن سعودي يحق له الحصول على ثلاث تأشيرات للأبناء بشرط للعمالة المنزلية.

لابد من امتلاك حساب شخصي على منصة أبشر.

يتم سداد 200 ريال رسوم بالصراف الآلي.

لا يجب أن يكون عليه مخالفات مرورية.

شروط الاستقدام للأعزب

لا يجب أن يقل عمر الأعزب عن 25 عام.

يكون لديه حساب مصرفي به 35 ألف ريال على الأقل.

لا يحق له التقديم على أكثر من تأشيرة.

لا يقل راتب العامل عن 5000 ريال.

تسجيل طلب العمالة المنزلية (مساند – المنصة الوطنية)