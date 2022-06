10 مزايا تجعل شانجان cs75 السيارة الرياضية الأقوى وبقسط 700 ريال

هناك العديد من المزايا التي تجعل سيارة شانجان cs75 واحدة من السيارات الرياضية الأقوى ذات الدفع الأمامي. خطفت Changan CS75 Plus الأنظار منذ لحظة ولادتها. وجاءت على ميراث شركة شانجان الصينية العريق والذي تجلى في شانجان cs35 التي رغم صغرها إلا أنها تنافس بقوة. كما تأتي هذه السيارة على غرار Changan CS75 لكن مع بعض التحديثات الهامة. بمظهرها الأنيق والقوي وتصميماتها الداخلية المستوحاة من سيارات السباق تعد سيارة شانجان الجديدة الأجمل من وجهة نظر الكثيرين.

مزايا شانجان cs75

تأتي شانجان مع خيارين من المحرك أحدهما محرك تيربو بسعة 1.5 لتر. تبلغ قوته 176 حصانًا مع 265 نيوتن من عزم الدوران. أما المحرك الثاني فيأتي بسعة 2.0 لتر. وتبلغ قوة المحرك 229 حصان مع 360 نيوتن من عزم الدوران، كما السيارة مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60-40 مما يوفر مساحة أكبر 620 لترًا إلى 1450 لترًا. كما يأتي مزودة بنظام معلومات ترفيهي متقدم ونظام اتصال عبر الأنظمة الأساسية. كما تأتي السيارة بالعديد من ميزات الأمان القياسية. التي تعطي إحساسا بالأمان وقت الحوادث والمواقف غير المتوقعة على الطرق. ورغم هذه المزايا إلا أن سعرها أقل من سعر شانجان cs95 رويال دبل.

الضمان وخدمة ما بعد البعيد

أيضا من بين مزايا اقتناء سيارة شانجان خدمة ما بعد البيع والضمان سواء لدى ضمان الوكيل أو ضمان معارض السيارات. بشكل أساسي تتيح لك عملية شراء CS75 Plus الوصول إلى برنامج ما بعد البيع Changan Vital 5 ، والذي يتضمن ضمانًا لمدة خمس سنوات أو 150000 كم . إضافة إلى خدمة Changan Pacesetter والتي توفر لك المساعدة على الطريق وخدمة القطر. كما توفر لك السيارة خدمة Changan Fastlane. مع خدمة الصيانة الوقائية المجانية (PMS) للسنة الأولى أو أول 20000 كم .

سعر شانجان cc75 بلس

بالنسبة للفئة الأولى ذات المحرك الأصغر يبدأ سعر شانجان CS75 PLUS Trend 2023 عند 73 ألف ريال غير شامل الضريبة. فيما يصل سعر شانجان CS75 PLUS Smart 2022 إلى 89 ألف ريال غير شامل الضريبة. لكن بالنسبة لموديل 2023 فإن سعر شانجان CS75 PLUS Limited 2023 يبدأ من 98 ألف ريال غير شامل الضريبة. تبلغ الضريبة المضافة على السيارات 15% من السعر الأصلي. وبهذه الأسعار البسيطة يمكن الحصول على عروض تقسيط السيارات أقل من 700 ريال شهريا بحسب دخل المشتري.