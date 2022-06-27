موعد العشر الاوائل من ذي الحجة 1443 ومتى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة

موعد العشر الاوائل من ذي الحجة 1443، يبحث الالاف من المسلمين عن موعد العشر الاوائل من ذي الحجة 1443 التي تعد الأيام العزيزة على قلب كل مسلم، وخلال الأيام العشر الاوائل من ذي الحجة 1443 يحرص المسلمون على تأدية كافة العبادات الصالحة بشكل مكثف تقربا إلى المولى جل وعلا، كما أن هناك بحث عن متى يبدأ صيام العشرة من ذي الحجة التي يحرص على صيامها الالاف من المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، وخاصة يوم عرفة الذي يحمل فضل كبير في صومه، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على متى العشر الاوائل من شهر ذي الحجة 1443، فتابعونا.

موعد العشر الاوائل من ذي الحجة 1443

وللإجابة عن موعد العشر الاوائل من ذي الحجة 1443، تظل المملكة العربية السعودية هي المنوطة بتحديد غرة ذي الحجة، وذلك لما يتبعه تحديد موعد يوم عرفة وموسم الحج، وسوف تستطلع هلال شهر ذي الحجة وتعلن عن بداية العشر الاوائل من ذي الحجة وفقا لآراء المحكمة العليا السعودية والرؤية الشرعية قريبا خلال أيام قليلة من الآن، أما بالنسبة للحسابات الفلكية فقد أظهر علماء الفلك المختصين في معهد البحوث الفلكية بأن موعد غرة ذي الحجة لهذا العام 1443سيكون يوم الخميس الذي يوافق 30/6/2022 اعاده الله على الامة الاسلامية بالخير، وبناءا عليه ستكون بداية صيام العشر الاوائل من ذي الحجة يوم الخميس القادم الثلاثون من شهر يونيو الجاري، ليكون اخر يوم في العشر هو الثامن من يوليو القادم، ومن الجدير بالذكر ان 8/7/2022 هو يوم عرفة الركن الأعظم في الحج للعام 1443

فضل صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة

أكثر ما يظهر فضل صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة هو قسم المولى سبحانه وتعالى بهم في سورة الفجر حيث قال تعالى” والفجر وليالٍ عشر”، حيث قال علماء التفسير أن هذه العشر هي الايام العشر الاوائل من ذي الحجة، ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام وتم ذكر فضلها في السنة النبوية هو الصيام، فضل الصيام عظيم وخصص الله للصائمين باب الريان للدخول الجنة، وقد قال النبي:”أفضل أيام الدنيا أيام العشر”، وقال أحد العلماء إن صيام كل يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة يعدل عند الله صيام سنة كاملة.