تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443 دورة الضباط للعام الدراسي 1444 kkmar.gov.sa

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443 للتسجيل في دورة الضباط للعام الدراسي 1444، أصبح من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، فقد أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الرسمي على تويتر عن فتح باب التسجيل في دورة الضباط للجامعيين، وسوف تقوم لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بالاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على شروط كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 21, 2022

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443

الدخول على رابط القبول والتسجيل كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

النقر على أيقونة “القبول والتسجيل”.

النقر على أيقونة “التسجيل والنتائج”.

الضغط على أيقونة “حملة الشهادة الجامعية” سوف تظهر أمامك قائمة منسدلة اختر منها أيقونة “تسجيل”.

بعد قراءة شروط التسجيل وتعليمات التسجيل يتم النقر على “بداية التسجيل”.

يتم تعبئة طلب التسجيل بالبيانات المطلوبة بكل دقة ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تم تسجيل بيانات غير صحيحة.

بعد الانتهاء من التسجيل والتأكد من إدخال كل البيانات ورفع كل المستندات يتم الضغط على زر “تسجيل”.

شروط كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون متزوج من أجنبية. لا يزيد سن المتقدم عن 27 سنة في جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية لا يزيد السن عن 30 سنة. تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول (165سم – 52كم) والحد الأعلى (188سم – 95). حاصل على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وبتقدير لا يقل عن جيد وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد. أن يكون أدى اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية STEP وذلك للتخصصات الصحية عدا الأطباء. أن يؤدي اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الصحية والطبية. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية. اجتياز المتقدم جميع إجراءات القبول. اجتياز المتقدم للكشف الطبي ولا يقبل الكشف الطبي إلا ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة التابعة للجنة القبول والتسجيل.

التخصصات المطلوبة والمتطلبات الرئيسية لكل تخصص

تخصصات كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين موضحة في الجدول التالي.

موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443

يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 27\11\1443 الموافق 26\06\2022 في تمام العاشرة صباحاً. وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 01\12\1443 الموافق 30\06\2022.

تعليمات التسجيل

على المتقدم أن يقرأ شروط التقديم جيداً قبل الشروع في التسجيل. التأكد من أن حساب أبشر مفعل حتى يتمكن من التسجيل عبر النفاذ الوطني. يفضل استخدام متصفح انترنت اكسبلور 8 فأعلى. أجهزة الحاسب المكتبية أفضل في عملية التسجيل. يجب ألا تتعدى مدة التسجيل 60 دقيقة.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الملك خالد