نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور شروط الاستحقاق 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن اهم الشروط التي ينبغي ان تتوافر لدى المتقدمين علي رواتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور وفي هذا المقال سوف نوضح لكم بعض المعلومات التي قد يكون اول مرة تقرأها معنا وحصرياً وهي التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وايضاً شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين على موقعنا موقع ثقفني الذي اعتدنا فيه على نقل جميع الأخبار الحصريه.

شروط الاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ان يكون الموظف راغب استحقاق الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

المرأة التي ليس سعودية الجنسية ولكن جوزها لديه الجنسية السعودية.

المطلقة التي لا تملك جنسية سعودية بل أبنائها يملكون الجنسية السعودية.

ان لا يزيد دخل المنتفع من الضمان الاجتماعي 1100 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في الضمان الأجتماعي الجديد المطور 1443

هل تبحث عن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، حيث ازداد البحث للإستعلام عن الطريقة الصحيحة لمعرفة كيفية التسجيل كمشترك جديد في خدمة الضمان الاجتماعي، لذلك وفي هذه الفقرة سوف نوضح لكم ألية التسجيل وكيفية الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي.

يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاصة بالضمان الاجتماعي.

سوف تجد بداخل الموقع الخدمات الإلكترونية انقر عليها.

ثم اضغط انشاء حساب جديد.

ادخل جميع البيانات المطلوبة منك بصورة صحيحة.

اقراء الشروط ووافق عليها إن كانت تناسبك.

الان ابدأ بأنهاء التسجيل.

هاكذا قمنا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي بكل سهولة حيث عندما تقوم بتطبيق جميع النقاط بصورة صحيحة سوف تستطيع انجاز عملية التسجيل بكل سهولة وسلاسة.

كيف يتم تحديد راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يتم تحديد راتب الضمان الاجتماعي عن طريقة عدة محددات وضعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتجعل هنالك ضوابط محكومة في توزيع الرواتب وإليكم اهم المحددات.

يتم تحديد راتب الضمان الاجتماعي بناءاً على رواتب جميع افراد الأسرة.

سوف يتم خصم 50% واضافة هذا الدخل غير المكتسب كما يستثنى من ذلك المعاقين وبرامج المساندة

يتم حساب الحد الأدنى لعائل الأسرة وهو 1100 ريال سعودي.

شرحنا لكم في هذا المقال أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في مستحقى الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة التسجيل علي الموقع الرسمى والمحددات التي بناءاً عليها يتم توزيع رواتب الضمان الاجتماعي.