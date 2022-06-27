نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في البرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة gca في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان العام للمحاسبة، فقد أعلن الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية متمثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (مركز تدريب)، عن بدء تلقي طلبات التسجيل الذي تخص منسوبي الجهات الحكومية التي تشمل رقابة الديوان، وذلك في بداية المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي يتم توفيرها خلال ذلك العام 2022م، التي سوف تبدأ من يوم الأحد الذي يوافق 25 ذو الحجة 1443هـ الذي يوافق يوم 24 يوليو 2022م، علي أن يتم التسجيل في المرحلة الثالثة لجميع الأفراد الراغبين في التقديم بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في البرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة.

البرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة

يعمل مركز تدريب علي تقديم ما يقرب من (11) برنامج تدريبي خلال المرحلة الحالية التي تتضمن مجالات عديدة من بينها ما يلي: (المراجعة الداخلية بالإضافة إلى التدقيق المعتمد على المخاطر، برنامج الرقابة على الأداء، برنامج المحاسبة الحكومية، برنامج المحاسبة للأفراد الغير المحاسبين، برنامج خاص عن محاسبة الزكاة والضرائب، برنامج معد بغرض الإدارة المالية)، وغيرها من البرامج التي يستهدف الديوان من خلالها أن يتم تدريب ما يزيد عن (220) متدرب أو متدربة من جميع الجهات الحكومية في المملكة.

ما هدف البرامج التدريبية للديوان؟

يأتي ذلك من بين الجهود التي يعمل الديوان علي تحقيقها الذي من أهمها العمل علي تحسين التعاون مع جميع الجهات الحكومية التي تندرج تحت رقابته؛ بغرض تطوير وتحسين الممارسة العامة لمهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة بغرض الحفاظ على المال العام وكافة المكتسبات الوطنية، وتحقيق ترشيد من استخدام كافة الموارد الاقتصادية للدولة.

طريقة التسجيل في البرامج التدريبية

يتم التقديم في تدريب الديوان العام للمحاسبة عبر المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بواسطة تنفيذ الخطوات الإلكترونية التالية: