قرض بنك التسليف للمتقاعدين والمطلقات بالمملكة مع شروط التمويل

قرض بنك التسليف للمتقاعدين والمطلقات، يعتبر بنك التسليف من البنوك المهمة جدا داخل المملكة العربية السعودية وهو معروف ببنك التنمية الاجتماعية، يقدم بنك التسليف عدد من القروض والتمويلات المختلفة والمميزة من بين هذه القروض قروض بنك التسليف الأسري وهناك بنك التسليف قرض الزواج وأيضا قروض الترميم من بنك التسليف وعيرها من القروض الأخري، وهناك أيضا نوع اخر من القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف وهو قروض بنك التسليف للمتقاعدين والمطلقات، هذا النوع من التمويلات عليه إقبال كبير جدا من هذه الفئات سواء المتقاعدين أو المطلقات، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل وشروط تمويل بنك التسليف للمتقاعدين والمطلقات.

قرض بنك التسليف للمتقاعدين والمطلقات

دائما ما نجد أن تمويل المتقاعدين يأخذ حيز من الاهتمام من كل البنوك والمؤسسات المصرفية ولهذا جاء بنك التسليف وقدم قرض بنك التسليف للمتقاعدين والمطلقات لتقديم يد العون لهذه الفئة المهمة داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك التسليف والادخار السعودي من البنوك التي دائما ما تقدم خدمات مصرفيه مميزه من بين هذه الخدمات هو إعفاء بنك التسليف الجديد، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على شروط الحصول على قرض للمتقاعدين من بنك التسليف وأيضا قرض المطلقات.

شروط بنك التسليف للمتقاعدين

يجب أولا أن يكون صاحب طلب قرض المتقاعدين سعودي الجنسية.

أن يكون صاحب الطلب عمره 60 عام ولا يزيد عن هذا العمر.

يجب حضور المتقاعد لكفيل لا يزيد عمره عن 60 عام.

هذا الكفيل يجب أن يكون مواطنا سعوديا مقيم داخل الأراضي السعودية.

توثيق جميع المعاملات للحصول على قرض المتقاعد من بنك الائتمان.

شروط بنك التسليف للمطلقات