نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رواتب المتقاعدين 1443 وشروط الحصول على الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين عن رواتب المتقاعدين 1443 حيث أن هناك إقبال شديد على محرك بحث جوجل عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو حيث من الجدير بالذكر أن هذا الراتب وضعته مؤسسة المتقاعدين، حيث يعتبر راتب ثابت شهري يساعد هذا الراتب الكثير من المواطنين لذلك نود في هذا المقال على موقع ثقفني ان نستعلم سويا على موعد رواتب المتقاعدين

موعد رواتب المتقاعدين بالهجري

يتم صرف رواتب المتقاعدين في 25 من كل شهر ومن الجدير بالذكر ان تاريخ 25 يونيو يأتي في يوم جمعة لذلك يتم تأجيل صرف الراتب في 26 أي الموافق الأحد القادم ويمكنك بسهولة سحب الراتب عندما يتم نزوله علي.

كيف استعلام الوكيل عن بيانات المتقاعد

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن بيانات المتقاعد من خلال هذه الخطوات البسيطة:

يجب عليك أولا أن تقوم بتسجيل الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية للأفراد باستخدام بيانات التسجيل في البوابة الرسمية “حكومي”.

ثم يجب عليك ان تقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة وأن تدخل كل البيانات اللازمة.

ثم بعد ذلك اضغط استعلام.

شروط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يجب ان يكون طالب الاستعلام مسجل مسبقا في موقع “حكومي”.

يجب ان تكون قد قمت بتحميل التطبيق الخاص بموقع “حكومي”.

لا يوجد أي رسوم لهذه الخدمة.

كيف يمكنك الاتصال بوزارة المالية للاستفسار عن شيء في راتب التقاعد 1443

يمكنك بكل سهولة التواصل مع وزارة المالية عن طريق الخطوات التالية البسيطة من أي هاتف ارضي 0096265695162 او علي الخط الساخن 0096265671091 او على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] والعنوان يكون كالتالي العبدلي بجوار وزارة الصناعة والتجارة.

ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد 1443

هنالك عدة شروط يجب ان يتوافر لديك حتى يمكنك الاستفادة من هذا الراتب وهم كالاتي:

يمكن الحصول على المعاش للمتقاعدين إذا تم مدة العمل أكثر من 120 شهر، وتم انتهاء مزاولة العمل على سن 60 سنة

من يستطيع صرف المعاشات إذا تمت وفاة المتقاعد ، يمكن صرف هذا المعاش الوالد او الوالدة واي قريب له من الدرجة الأولى.

أخير في الخاتمة نود منك ان تخبرنا هل لديك أسئلة اترك لنا تعليق وسوف نجيبك في اقرب وقت بالجواب المناسب.