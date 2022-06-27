نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر hrsd.gov.sa والشروط الازمة للتسجيل في المقال التالي
خلال الساعات القليلة الماضية اعتلت مؤشرات البحث عن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443، وتصدرت مقدمة الموضوعات بحثًا عبر محرك جوجل بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال صفحات و منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية مؤخراً عن إطلاق منصة خاصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المتقدم، سواء للتقديم من خلالها عبر البرنامج الرسمي المعلن، أو لمعرفة أي معلومات خاصة بالدعم، وهذا بعد أن تم نقل كافة الخدمات إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة، وبالفعل تستقبل المنصة الآن آلاف من طلبات التسجيل من قبل الفئات الاجتماعية التي استوفت شروط الأهلية والاستحقاقات.
تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443
كشفت وزارة الموارد البشرية مؤخرا عن تفعيل الرابط المخصص لـ تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443وكذلك عن شروط التقدم بطلب رسمي للحصول على الضمان الاجتماعي الذي توفره الوزارة للمستحقين في المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أنه يتم حالياً دراسة البرنامج وفقًا لمدى احتياج المستفيد وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- أولاً يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي الجنسية ، باستثناء السيدات “الزوجات والمطلقات والأرامل اللائي لديهن أطفال من أصل سعودي ، وكذلك أبناء المطلقات والأرامل من أزواج غير سعوديين ، بالإضافة إلى المعاقين ، والأيتام ، والأرامل.
- أن يكون المقدم للطلبمقيما في المملكة.
- عدم حيازة المتقدم لأي أصول أو ثروة عالية القيمة.
- يجب تلبية كافة المتطلبات الصحية الخاصة بالأطفال مثل تحصينهم وتعليمهم وبرامج التدريب والتوظيف.
- كذلك يشترط أن يكون دخل المتقدم أقل من حد الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 1100 ريال لكل أسرة وحوالي 550 ريال لكل فرد.
خطوات ـتسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443
من خلال الرابط الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية يمكنك بسهولةتسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443، من خلال منصة دعم المجتمع التي تم تطويرها مؤخراً، وذاك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرةً إلي صفحة تسجيل الضمان الاجتماعي المطور.
- يقوم المستفيد يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن “الهوية ، تاريخ الميلاد ، كلمة المرور، رقم الجوال .
- وأخيراً يجب إدخال رمز التحقق لمصادقة وتنشيط الهاتف على حسابك الشخصي.
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